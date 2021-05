Tebboune décide de garder les frontières terrestres fermées

À l’issue d’une réunion périodique du haut conseil de sécurité, présidé aujourd’hui, le 18 mai 2021, par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, ce dernier a décidé de maintenir la fermeture des frontières terrestres du pays, sauf en cas de nécessité.

Une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité a été consacrée aujourd’hui, entre autre, à la possibilité de l’ouverture des frontières terrestres en Algérie. Suite à cette réunion, présidée par le président Tebboune, il a été décidé de maintenir les frontières terrestres fermées, sauf en cas de nécessité, comme cela a été indiqué par le communiqué de la présidence.

Toujours selon le même communiqué, le président Abdelmadjid Tebboune a également pris le temps d’écouter les propositions et les interventions des membres du haut conseil de sécurité de l’État concernant les mesures relatives à l’ouverture de l’espace aérien du pays et les mesures qui doivent être prises quant à l’entrée des voyageurs au pays, et ce, à l’ombre de la crise sanitaire de la Covid-19.

Ouverture partielle des frontières

Dimanche dernier, à l’issue d’une réunion périodique du conseil des ministres, Le président Tebboune a donné son feu vert pour « une réouverture partielle des frontières » Algériennes. Le président Tebboune a précisé cependant que cette ouverture sera soumise à un protocole sanitaire strict.

Avant que l’annonce du chef de l’État ne soit faite, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a déclaré, en marge de sa visite à l’hôpital de Boufarik à Blida, que des mesures strictes vont être appliquées afin d’éviter tout débordement dans la gestion de la crise sanitaire.

Le ministre a également indiqué qu’un test PCR négatif, de moins 36 heures avant le départ sera exigé des ressortissants Algériens et des ouvriers étrangers. Selon le ministre des tests antigéniques à l’arrivée sur le territoire algérien seront également réalisés. Les cas positifs décelés devront être mis en quarantaine dans des hôtels, aux frais des voyageurs.