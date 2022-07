Le Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées et Ministre de la Défense Nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside ce lundi 4 juillet 2022, à la cérémonie annuelle de remise des grades et décorations de membres de l’Armée Nationale Populaire, au palais du peuple à Alger.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a promu le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Said Chanegriha, au rang de Général d’armée.

Le rang de « général d’armée » est la position la plus haute dans la hiérarchie de l’Armée de terre, de la Gendarmerie nationale et de l’Armée de l’air et de l’espace.