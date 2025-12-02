Tebboune débloque un nouveau quota pour le Hadj 2026 : date du tirage et conditions pour en bénéficier

L’État vient d’introduire un changement important dans l’organisation du Hadj 2026. Le président Abdelmadjid Tebboune a décidé d’ajouter 2000 carnets de Hadj pour la saison 2026, réservés aux citoyens âgés de 70 ans et plus et inscrits au moins dix fois aux tirages précédents.

Cette mesure, annoncée mardi par le ministère de l’Intérieur, vise à répondre à une situation longtemps signalée sur le terrain. De nombreux candidats âgés, malgré une participation répétée au tirage, n’ont jamais été retenus. Avec cette allocation ciblée et une loterie distincte prévue en décembre 2025, les autorités entendent rééquilibrer les chances d’accès au pèlerinage pour cette catégorie souvent pénalisée par le hasard du tirage.

Hadj 2026 : 2000 places supplémentaires pour les candidats de plus de 70 ans

La dotation supplémentaire s’adresse exclusivement aux Algériens qui remplissent deux critères précis :

Avoir 70 ans ou plus ,

, Avoir été inscrit au tirage du Hadj au moins dix fois.

Le ministère de l’Intérieur souligne que ces conditions sont strictes et que toute personne ne les respectant pas ne pourra pas bénéficier de cette allocation. L’objectif officiel est de donner « une chance plus grande d’accomplir les rites du Hadj » à cette tranche de la population.

Hadj 2026 : une loterie spéciale pour ceux qui attendent depuis dix inscriptions ou plus

Les autorités mettront en place un tirage distinct pour attribuer ces 2000 carnets :

Elle se déroulera le samedi 6 décembre 2025 ,

, Elle aura lieu dans les sièges des wilayas ou tout autre lieu choisi par les autorités locales ,

, La présence des bénéficiaires ou de leurs représentants est obligatoire.

Cette opération ne concernera aucun autre inscrit. Le ministère insiste sur le caractère exclusif de cette initiative, qui ne prendra en compte que les candidats répondant aux critères d’âge et d’inscriptions répétées.

Une nouvelle chance pour les aînés… et un tournant attendu pour des milliers d’inscrits

De nombreux citoyens âgés ont, au fil des années, tenté leur chance à plusieurs reprises sans jamais être retenus. Avec cette mesure, l’État tente de réduire l’écart entre l’offre limitée de places et la demande des candidats âgés, souvent confrontés au hasard du tirage.

L’initiative permet également de mieux encadrer le processus de sélection pour cette catégorie, en garantissant que les plus âgés puissent accomplir le Hadj avant que leur âge ne devienne un obstacle.

Enfin, le tirage du 6 décembre sera déterminant pour les bénéficiaires. Offrant à une catégorie longtemps pénalisée par le hasard une chance réelle de participer au pèlerinage.