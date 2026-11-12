« Notre sécurité hydrique et alimentaire est directement touchée » : le message de Tebboune à la COP31

Le changement climatique n’est plus une menace lointaine pour l’Algérie. Entre sécheresses répétées, désertification et incendies de forêt, ses conséquences pèsent déjà sur les ressources du pays. C’est le constat dressé par le président Abdelmadjid Tebboune dans son discours adressé jeudi aux participants à la réunion des dirigeants de la COP31, organisée à Antalya, en Turquie. Le chef de l’État y a également exposé les engagements de l’Algérie en matière de réduction des émissions et de transition énergétique, avec un objectif pouvant atteindre 31 % à l’horizon 2035, sous condition d’un soutien international.

COP31 : Tebboune alerte sur les conséquences du changement climatique en Algérie

Dans son allocution lue par le Premier ministre Sifi Ghrieb, le président Tebboune a rappelé la vulnérabilité particulière de l’Algérie face aux dérèglements climatiques. La majeure partie du territoire national se situe dans des zones arides et semi-arides, ce qui expose directement le pays aux effets du réchauffement.

« L’Algérie ne vit pas le changement climatique comme une prévision lointaine. Mais comme une réalité tangible qui touche au cœur de sa sécurité hydrique et alimentaire », a déclaré le président.

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Il a notamment évoqué la progression de la désertification, la multiplication des épisodes de sécheresse et l’extension des superficies touchées par les incendies de forêt. Face à ces menaces, il a souligné que les enjeux climatiques occupaient désormais une place centrale dans les politiques publiques nationales.

Le chef de l’État a également défendu la possibilité de concilier développement économique, création d’emplois et réduction des émissions. « Il n’y a aucune contradiction entre le développement et l’action climatique », a-t-il affirmé. À condition que la transition s’effectue de manière progressive et bénéficie du soutien prévu par l’Accord de Paris.

Réduction des émissions : l’Algérie vise jusqu’à 31 % à l’horizon 2035

Abdelmadjid Tebboune a détaillé les engagements climatiques de l’Algérie. La contribution déterminée au niveau national prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14 % d’ici 2035. Entièrement financée par les ressources nationales.

Le pays se dit toutefois prêt à porter cet objectif à 31 % si un soutien financier international est disponible. Le président considère cette contribution comme ambitieuse au regard des capacités nationales. Mais réaliste compte tenu des conditions propres au pays.

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Pour concrétiser ces engagements, l’Algérie a entamé, sur financement national, la première phase d’un programme visant à atteindre une capacité de 15 000 mégawatts d’énergies renouvelables à l’horizon 2035.

Le président a également évoqué l’adoption d’une stratégie nationale pour l’hydrogène. L’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement du transport collectif et la réduction du torchage du gaz. Ainsi que des émissions de méthane figurent parmi les autres axes de cette démarche.

Dessalement, Barrage vert : les priorités de l’Algérie pour s’adapter au changement climatique

La réduction des émissions ne constitue pas le seul volet de la stratégie présentée par le président. L’adaptation aux changements climatiques représente également une priorité pour l’Algérie. Notamment face aux pressions exercées sur ses ressources hydriques.

Abdelmadjid Tebboune a cité le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux traitées parmi les moyens mobilisés pour préserver la sécurité hydrique du pays.

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Il a également évoqué la relance du projet du Barrage vert. Qui associe la lutte contre la désertification au développement des zones rurales. En parallèle, l’Algérie travaille à l’achèvement d’un plan national d’adaptation destiné à définir les priorités et à préciser les besoins du pays.

COP31 : l’Algérie défend une transition énergétique adaptée aux réalités de chaque pays

Malgré les projets engagés, le président estime que les besoins liés à l’adaptation et à la transition énergétique dépassent largement les capacités financières nationales.

Il a ainsi défendu une transition énergétique juste, fondée sur le principe des responsabilités communes. Mais différenciées et respectueuse des trajectoires de développement propres à chaque pays.

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Le chef de l’État a notamment insisté sur le respect des engagements internationaux. En matière de financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités. Il a également mis en garde contre les mesures commerciales unilatérales qui pourraient se servir des enjeux climatiques comme prétexte.

« Aucun pays ne peut faire face seul au défi climatique », a-t-il rappelé en conclusion. En appelant à une coopération internationale fondée sur la justice et l’équité. Il a enfin réaffirmé que l’Algérie resterait un partenaire engagé dans cet effort collectif, au nom de sa responsabilité envers les générations futures.