Tebboune convoque l’Ambassadeur d’Algérie en France

Alors que les relations entre l’Algérie et la France connaissent une accalmie depuis quelques mois, après des tensions, une nouvelle vient de tomber, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune vient d’ordonner de convoquer l’ambassadeur d’Algérie en France, Said Moussi pour des consultations.

Cette convocation fait suite à la participation de diplomates, des consules et des éléments de la sécurité française à l’entrée clandestine d’une ressortissante algérienne (Amira Bouraoui) de manière officieuse, qui est supposée se trouver en Algérie, selon la justice algérienne.

En effet, la militante et opposante politique et journaliste franco-algérienne, Amira Bouraoui a réussi à se rendre en France. Cette dernière a d’abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l’aéroport alors qu’elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l’Algérie, où elle aurait dû purger une peine de deux ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l’extradition vers l’Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge il y a quelques jours.