La hausse de l’allocation touristique en Algérie : un coup de frein au marché noir des devises ?

Les experts s’accordent à dire que la décision du président Abdelmadjid Tebboune d’augmenter de manière significative l’allocation touristique va avoir un impact positif sur le marché noir des devises. Cette mesure, annoncée lors du dernier conseil des ministres, devrait réduire la pression sur le dinar algérien en diminuant la demande de devises étrangères.

Nacer Souleimane, expert financier et professeur d’économie à l’université de Ouargla, explique que cette décision est motivée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la demande de devises sur le marché noir est principalement liée aux voyages à l’étranger. En augmentant l’allocation touristique, les Algériens auront moins besoin de recourir au marché noir pour obtenir des devises.

Cependant, l’efficacité de cette mesure dépendra du montant exact de cette augmentation. « Il faut que cette allocation soit suffisante pour couvrir les besoins des voyageurs sans pour autant mettre en péril les réserves de change du pays », précise Nacer.

Il a également souligné que cela dépendra aussi du calendrier d’entrée en vigueur de cette décision, qui devrait vraisemblablement coïncider avec le début de la nouvelle année pour des raisons financières et administratives.

Tebboune contre le marché noir des devises : Voici l’impact de la hausse de l’allocation touristique

Un autre facteur susceptible d’influencer le marché des devises est l’arrêt de la délivrance des cartes grises de véhicules d’occasion de moins de trois ans. Cette mesure, si elle est confirmée, réduira considérablement la demande de devises sur le marché parallèle, car l’achat de ces véhicules nécessite généralement un paiement en devises étrangères.

Selon l’expert, les mesures prises ne résoudront pas définitivement le problème de la flambée des devises sur le marché parallèle, mais elles devraient permettre d’en atténuer les effets. Les autorités semblent vouloir apaiser les tensions actuelles sur ce marché. Par conséquent, l’ouverture de bureaux de change n’est pas imminente et pourrait être reportée.

Abdelkader Briche, membre de la commission des finances et du budget au Parlement, salue cette décision qu’il considère comme une mesure importante pour préserver la dignité des Algériens qui voyagent à l’étranger. Il s’attend à ce que cette hausse de l’allocation touristique ait un impact immédiat sur le marché noir des devises, où le cours de l’euro a déjà baissé.

Et contrairement à Nacer Souleimane, Briche espère que cette mesure accélérera la réouverture des bureaux de change et encouragera les Algériens et les expatriés à ouvrir des comptes en devises étrangères dans les banques algériennes.

Sur le terrain, les effets de cette annonce se font déjà sentir. Les cambistes interrogés par le journal Echorouk ont confirmé une baisse du cours de l’euro et du dollar américain. Cependant, il reste à voir si cette tendance se confirmera dans les jours à venir.