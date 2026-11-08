Conseil des ministres : Tebboune ordonne une refonte globale du secteur agricole

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 8 novembre un Conseil des ministres consacré au secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. Il a donné onze instructions, dont l’interdiction de l’usage du maïs comme fourrage vert.

Cette réunion était programmée lors du Conseil du 4 octobre 2026. Le Premier ministre a d’abord présenté l’activité du gouvernement. Le ministre de l’Agriculture a ensuite exposé la situation du secteur.

Réorganiser le secteur agricole et mieux le mesurer

Le président a demandé un nouveau plan d’organisation locale de l’agriculture. Il vise plus de transparence et un recensement plus précis et moderne des exploitations du pays.

Il a ordonné la création d’un office dédié aux légumes secs. Les céréales resteront du ressort de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Il a aussi ordonné la création immédiate d’un service de statistiques. Il couvrira toutes les activités et professions agricoles. L’objectif est de mettre fin aux retards d’approvisionnement du marché en produits de large consommation.

Le président a demandé au ministre de préparer une répartition des missions : un ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture pour la pêche et un secrétaire d’État chargé des forêts.

Il a enfin demandé de revoir l’organisation et l’utilité des sociétés du secteur agricole.

À LIRE AUSSI : Une première pour l’Algérie : un quota inédit de dorade coryphène accordé dès 2027

Moissons, terres agricoles et production nationale

Le président a demandé de préparer dès novembre la prochaine moisson. Il faut prévoir la mécanisation nécessaire, en quantité et en qualité, pour toutes les zones de production. Cela suppose d’appliquer la décision antérieure sur les coopératives de mécanisation.

Il a interdit de laisser des terres inexploitées, une pratique qu’il juge sans rapport avec l’agriculture moderne. Il a aussi demandé de combattre la rétention de la production par les agriculteurs. L’État a ouvert largement l’achat des récoltes stratégiques, aux meilleurs prix.

Interdiction du maïs fourrager

Le président a ordonné l’interdiction totale d’utiliser le maïs comme fourrage vert pour le bétail. Il estime que cette pratique n’a eu aucun effet positif sur la production de viande ni sur les besoins du marché. Elle a au contraire provoqué une grave pénurie de maïs en grains.

Le président a demandé de combattre toutes les formes de fraude dans l’agriculture, de la production à la distribution et à l’approvisionnement.

Le ministre de l’Agriculture devra présenter un exposé devant le Conseil. Il portera sur l’application de ces recommandations et sur les effets de l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole.

À LIRE AUSSI : Pomme de terre au-dessus du plafond : pourquoi elle se fait rare et quand les prix devraient baisser

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Directives générales : contrôle sanitaire aux frontières

Le président Tebboune a ordonné aux membres du gouvernement d’intégrer les statistiques de leurs ministères dans la plateforme numérique nationale du Haut-Commissariat à la numérisation.

Il a aussi ordonné de multiplier les laboratoires de contrôle dans les ports et aéroports. Il juge insuffisant de se limiter à deux, comme actuellement. Il a cité en priorité les ports les plus actifs : Oran, Mostaganem, Ghazaouet, Jijel et Annaba. L’objectif est de protéger la santé publique.

Le ministre de la Justice devra renforcer l’arsenal juridique dès la création de ces laboratoires. Des peines maximales sanctionneraient l’introduction délibérée de produits menaçant la santé publique, par les aéroports, ports et frontières terrestres.

Le président a enfin appelé le gouvernement à mobiliser ses services en permanence pour protéger la santé et la sécurité des citoyens face aux produits importés dangereux.

Le Conseil s’est achevé par l’adoption de décrets de nomination et de fin de fonctions à des postes supérieurs.

À LIRE AUSSI : Contrôle des produits importés en Algérie : à quoi servent les laboratoires des ports et des aéroports