Tebboune confirme Sifi Ghrieb comme Premier ministre et lui confie la formation du gouvernement

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a confirmé Sifi Ghrieb au poste de Premier ministre. Il le charge de former le nouveau gouvernement algérien.

Il y a deux semaines, Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions de l’ex-premier ministre Nadir Larbaoui. Il a nommé à sa place Sifi Ghrieb, mais par intérim.

Ce dernier, et comme il fallait s’y attendre, vient d’être confirmé comme Premier ministre. En effet, il a été reçu aujourd’hui par le président de la République, qui lui a confié la tâche de former le nouveau gouvernement.

« Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui le premier ministre par intérim Sifi Ghrieb. Il l’a confirmé premier ministre et le charge de former le nouveau gouvernement », a annoncé la présidence de la République cet après-midi.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu par le président de la République aujourd’hui, qui m’a confirmé Premier ministre et me confier la tâche de former le nouveau Gouvernement. Il m’a donné toutes les instructions nécessaires pour veiller au service du citoyen algérien et faire hisser l’économie nationale vers le haut, digne de l’Algérie comme pays axial, continental et international. Je m’engage à me concerter avec toutes les parties des citoyens algériens pour l’intérêt de notre cher pays, l’Algérie », dira Sifi Ghrieb, juste après sa confirmation au poste de Premier ministre.

Nouveau Gouvernement Algérien: Priorités et Actions

Lors d’une réunion du gouvernement présidée par Sifi Ghrieb mercredi passé, l’Algérie a dévoilé plusieurs mesures stratégiques majeures pour moderniser le pays. Au cœur des décisions, un ambitieux plan de renouvellement du transport public prévoit l’importation de 10 000 nouveaux bus pour remplacer les véhicules les plus anciens du parc national.

Le gouvernement a également abordé la question de l’entretien des infrastructures routières, avec un programme détaillé de réparation et de réhabilitation des autoroutes. En matière environnementale, un rapport a souligné l’efficacité de la stratégie de lutte contre les incendies de forêts pour 2025, basée sur une mobilisation rapide des ressources.

Modernisation Numérique : L’Algérie se Lance dans la 5G

Point majeur de cette réunion : l’attribution de licences 5G à trois opérateurs (ATM Mobilis, Optimum Telecom Algérie et Wataniya Telecom Algérie), marquant une étape cruciale dans la modernisation numérique du pays. Ces décisions témoignent d’une volonté gouvernementale d’agir simultanément sur plusieurs fronts stratégiques : modernisation des transports, sécurisation routière, protection environnementale et transition numérique.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des orientations données par le président de la République lors de la rencontre du 26 août 2025, démontrant l’engagement de l’Algérie dans un processus global de modernisation de ses infrastructures et services.

