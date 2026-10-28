Catastrophe ferroviaire en Espagne : Tebboune écrit au roi Felipe VI

Alger a réagi officiellement à la catastrophe ferroviaire qui endeuille l’Espagne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait parvenir au roi Felipe VI un message de condoléances après la collision de deux trains à grande vitesse survenue mercredi 28 octobre près d’Urda, sur l’axe reliant Madrid à Séville. Le bilan provisoire fait état d’au moins 64 personnes tuées et de nombreux blessés.

Dans ce courrier adressé au roi d’Espagne et publié par la Présidence de la République, le chef de l’État algérien évoque un moment « difficile et douloureux traversé par un pays ami ». Il y exprime, au nom du peuple et du gouvernement algériens comme en son nom propre, « une émotion profonde face à l’ampleur des pertes humaines ».

Tebboune affiche sa « compassion envers les familles endeuillées, la solidarité avec les institutions espagnoles et le souhait d’un rétablissement rapide pour les blessés ». Il y affirme sa confiance dans « la capacité du gouvernement espagnol à surmonter les conséquences de cette épreuve ».

Le texte se referme sur l’expression des « plus hautes marques d’estime et de respect » à l’adresse du monarque espagnol, formule protocolaire habituelle dans ce type d’échange entre chefs d’État.

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Collision de deux trains à grande vitesse sur la ligne Madrid-Séville

Le drame s’est noué ce mercredi aux abords d’Urda, dans la province de Tolède. Un convoi exploité par la Renfe et une rame de l’opérateur italien Iryo sont entrés en contact sur l’une des artères ferroviaires les plus fréquentées de la péninsule ibérique. Le choc, survenu à très grande vitesse, a provoqué un carnage.

Au moins 64 personnes ont péri selon les premiers décomptes officiels. Le nombre de blessés reste provisoire, plusieurs victimes se trouvant dans un état critique. Les secours espagnols ont déployé des moyens considérables durant de longues heures sur le site de la collision.

L’hypothèse d’une erreur humaine domine à ce stade les premières analyses. Les enquêteurs s’intéressent particulièrement au dispositif de sécurité LZB, censé empêcher précisément ce type de rapprochement entre deux convois, et qui n’aurait pas fonctionné. Une enquête technique et judiciaire a été ouverte.

Alger et Madrid, des relations en voie d’apaisement

Ce geste présidentiel intervient dans un contexte bilatéral plus serein qu’il y a quelques années. Après une longue période de tensions, les échanges entre les deux rives de la Méditerranée occidentale ont repris progressivement leur cours, portés par les intérêts économiques et les flux humains.

L’Espagne demeure une destination majeure pour la diaspora algérienne et un partenaire commercial de premier plan. Les liaisons maritimes entre les deux pays font régulièrement l’actualité, à l’image du navire d’Algérie Ferries immobilisé au port d’Alicante, épisode qui avait touché des centaines de passagers.

En choisissant d’écrire personnellement au roi, le président algérien envoie un signal clair : au-delà des dossiers politiques, la solidarité humaine prime dans les moments de deuil. Les autorités espagnoles poursuivent pendant ce temps leurs investigations sur les causes exactes de cette catastrophe ferroviaire sans précédent récent dans le pays.

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