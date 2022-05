Tebboune – communauté algérienne en Turquie : les points à retenir

Depuis ce dimanche 15 mai 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est en visite d’Etat en Turquie, pour une durée de 3 jours. A son arrivée à Ankara, le chef d’Etat a été reçu par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay. Le soir de son arrivée, Tebboune a rencontré des représentants de la communauté algérienne établie en Turquie.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche, dans la capitale turque, Ankara, la tenue d’une « rencontre inclusive des parties politiques dans les prochaines semaines ». Le président de la République a fait référence aux rencontres individuelles qu’il a eues récemment avec des chefs des partis, notant que ces rencontres ont permis de discuter et d’évaluer plusieurs questions.

En marge de sa visite d’Etat, à l’invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, le président Tebboune a souligné, lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté nationale en Turquie, que l’initiative de « réunification » qu’il a lancée est nécessaire pour « former un front interne cohérent. »

Le président a souligné que sa visite en Turquie était nécessaire, surtout que les relations bilatérales ont connu un développement remarquable au cours des deux dernières années, ajoutant que l’Algérie est « prête à développer les relations avec la République de Turquie au plus haut niveau », à cet égard, le président de la République a souligné l’importance des relations entre les deux pays, soulignant qu’il « s’agit de relations très fortes à tous les niveaux, notamment économique, politique et historique. »

Le président de la République a souligné que les investissements turcs en Algérie occupent la première place parmi les pays dans lesquels la Turquie investit, atteignant plus de 4 milliards de dollars, alors que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays oscille entre 4 et 5 milliards de dollars par an. Le président de la République a évoqué la volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan et de tous les responsables turcs de travailler avec l’Algérie pour valoriser les investissements et accéder au marché africain.

Tebboune évoque la situation économique de l’Algérie

S’agissant de la situation économique de l’Algérie, le président Tebboune a rassuré les membres de la communauté résidant en Turquie sur « l’amélioration de la situation financière du pays », qui a permis de s’éloigner des emprunts extérieurs auprès du FMI.

Il a poursuivi : « Grâce à la prise de conscience des citoyennes et citoyens algériens, le pays s’éloigne jour après jour alors qu’il était programmé par certains qui semaient le désespoir et s’attendaient à ce que l’Algérie recourt à l’endettement en 2020 ».

Dans ce contexte, le président de la République a révélé une amélioration du niveau des réserves de change, qui a dépassé 42 milliards de dollars au cours de cette année, et un excédent commercial de 1,5 milliard de dollars a été enregistré au cours de l’année 2021.

A cet égard, le président de la République a souligné que la politique de promotion de l’économie nationale se poursuivra sur des bases solides en vue d’augmenter la production et les exportations nationales et de réduire les importations, rappelant que l’Algérie a pu au cours de l’année 2021 relever la valeur des exportations, hors hydrocarbures à plus de 5 milliards de dollars et ce pour la première fois depuis un quart de siècle.

L’Algérie cherche, ajoute le président Tebboune, à porter la valeur des exportations hors hydrocarbures à 7 milliards de dollars cette année, appelant la communauté nationale à contribuer au développement de l’économie nationale et à investir dans la création de richesses.

Le président de la république à l’écoute de diaspora algérienne établie en Turquie

Par ailleurs, le Président de la République a écouté les préoccupations et suggestions des différents représentants de la communauté résidant en Turquie, il a également répondu à leurs questions concernant la situation en Algérie et la réalité des relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie.

Au cours de sa rencontre avec les membres de la communauté nationale, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale, le président Tebboune a écouté l’ensemble des présents, et a également répondu à leurs questions concernant les questions liées au transport aérien, au prix des billets et aux conditions d’obtention des documents administratifs auprès des services des consulats algériens.

Le président de la République a précisé que l’Etat déploie de grands efforts et mobilise tous les moyens financiers pour venir en aide à la communauté nationale à l’étranger, notamment pendant les conditions sanitaires difficiles liées à l’épidémie de Covid-19, alors que tous les Algériens bloqués à l’étranger ont été évacués.

Dans le domaine des transports, le président de la République a rappelé son ordre d’acquérir 15 nouveaux avions pour renforcer la flotte d’Air Algérie, ce qui permettrait d’améliorer les transports de la communauté expatriée.

Le président de la République a affirmé son soutien à la jeunesse et la poursuite des investissements dans la formation et l’éducation, notant que l’Algérie fait partie des rares pays de la région qui offrent les conditions et les capacités nécessaires pour étudier à plus de 14 millions d’étudiants universitaires et de jeunes.

La rencontre a vu la présence de la délégation ministérielle accompagnant le Président de la République lors de sa visite d’Etat en Turquie, de l’ambassadeur d’Algérie en Turquie et de plusieurs officiels.