Tebboune célèbre le 80ᵉ anniversaire du 8 mai 1945 et rend hommage aux martyrs

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message solennel au peuple algérien, marquant la Journée nationale de la mémoire. Dans cette déclaration, il a salué la mémoire des milliers de martyrs tombés lors des manifestations sanglantes de Sétif, Guelma, Kherrata, Aïn Témouchent et d’autres villes, victimes de la répression coloniale.

Le chef de l’État a souligné l’importance de cette date charnière dans l’histoire nationale. « Le 8 mai 1945 fut une révolte populaire majeure, une étape décisive qui a ouvert la voie au passage à la lutte armée pour mettre fin à un colonialisme sanglant », a-t-il déclaré. Il a rappelé que cette mobilisation héroïque du peuple algérien, réclamant liberté et dignité, avait été réprimée dans le sang, faisant plus de 45 000 morts selon les sources algériennes.

À LIRE AUSSI : Obsèques du pape François : Ahmed Attaf transmet les condoléances du président Tebboune au Vatican

80 ans après les massacres de 1945, l’Algérie honore ses martyrs

Le président a insisté sur le devoir de mémoire. Pour lui, commémorer cette tragédie n’est pas un simple rituel, mais un engagement envers ceux qui ont souffert et sont morts pour l’indépendance. « Honorer les martyrs, c’est préserver leur héritage, transmettre leur combat et affirmer notre identité nationale forgée dans la résistance », a-t-il affirmé.

À LIRE AUSSI : Tebboune accorde la nationalité algérienne à 50 ressortissants étrangers, voici leurs origines

Tout en rendant hommage à la bravoure du peuple algérien, le président Tebboune a mis l’accent sur l’unité et la souveraineté nationales. Il a évoqué les défis actuels que traverse le pays, affirmant que l’Algérie, « souveraine, fière et victorieuse », poursuivra ainsi son développement et renforcera sa position sur la scène internationale.

Tebboune : « L’Algérie ne permettra jamais qu’on oublie son histoire »

Dans un ton déterminé, il a ainsi averti que la mémoire nationale ne doit jamais être oubliée ni remise en question. « L’Algérie ne permettra jamais que son histoire soit niée. Notre attachement au message de Novembre et à la mémoire des martyrs reste intact. »

Enfin, le président a exhorté les citoyens à continuer l’œuvre de construction nationale, en mobilisant les ressources du pays pour améliorer le bien-être du peuple et bâtir une économie forte. Il a conclu son discours en rendant hommage aux martyrs :

« Vive l’Algérie ! Gloire éternelle à nos martyrs. »

À LIRE AUSSI : Accords en cascade avec Oman : Tebboune engage l’Algérie dans un partenariat multisectoriel

Cet hommage présidentiel s’inscrit dans un contexte de réaffirmation des valeurs de souveraineté, de justice et de fidélité à l’histoire nationale, à un moment où l’Algérie cherche à consolider ses acquis et à affronter de nouveaux défis.