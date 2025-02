Tebboune célèbre le 24 Février avec des annonces majeures pour l’Algérie !

Le président de la République a adressé un message fort à l’occasion du 69e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Lors de cette allocution prononcée le 24 février 2025, il a rappelé la portée historique de ces événements et réaffirmé la volonté de l’Algérie de préserver son indépendance économique tout en amorçant une transition vers un modèle plus diversifié.

Dans son discours, Tebboune a tenu à saluer la mémoire des figures emblématiques du mouvement syndical et de la lutte pour l’indépendance, notamment le martyr Aïssat Idir, fondateur de l’UGTA, et le syndicaliste Abdelhak Benhamouda.

Il a également rendu hommage aux travailleurs algériens, soulignant leur rôle crucial dans la construction du pays et dans la sauvegarde de la souveraineté économique.

Il a rappelé que la nationalisation des hydrocarbures, décidée le 24 février 1971 sous la présidence de Houari Boumediene, a été un tournant majeur pour l’Algérie. Cet acte courageux, a-t-il précisé, a permis d’affirmer la souveraineté du pays sur ses richesses naturelles et d’asseoir son indépendance énergétique, malgré les nombreuses pressions internationales.

Une transition économique nécessaire

Conscient des défis actuels, le chef de l’État a insisté sur l’importance de réduire la dépendance aux hydrocarbures en diversifiant l’économie nationale. Il a évoqué les efforts entrepris pour attirer les investissements nationaux et étrangers, favoriser l’industrialisation et promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

Dans cette perspective, il a mis en avant les politiques mises en place pour encourager l’initiative privée et stimuler les industries de transformation.

Il a également souligné le rôle central de la jeunesse dans cette dynamique, appelant les jeunes entrepreneurs et investisseurs à prendre part activement à cette transformation économique.

Engagement en faveur des travailleurs

Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’État à préserver les acquis sociaux des travailleurs algériens et à améliorer leurs conditions de vie.

Il a promis de poursuivre les efforts pour garantir un cadre professionnel plus favorable et de renforcer les mécanismes de protection sociale, conformément aux principes fondateurs de l’État algérien.

Dans un ton résolument optimiste, il a conclu son discours en réaffirmant la détermination du gouvernement à hisser l’Algérie parmi les nations émergentes. Une ambition portée par la volonté de préserver l’héritage des générations passées tout en construisant un avenir prospère pour les générations futures.

« Vive l’Algérie ! Gloire à nos martyrs ! » a-t-il déclaré en clôturant son allocution.