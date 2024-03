Tebboune candidat à la présidentielle 2024 du 7 septembre ? Le président répond

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux, ayant été diffusée, hier soir sur les chaînes de télévision et de radio nationales.

En effet, le 07 septembre prochain marquera la tenue de l’élection présidentielle anticipée en Algérie. Lors d’une récente rencontre avec des représentants, diffusée samedi soir, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé ce sujet qui suscite les interrogations et les spéculations.

Incertitude quant à la candidature de Tebboune ?

À la question de savoir s’il envisageait de briguer un second mandat, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a répondu de manière évasive. Il a déclaré : « Je ne répondrais pas à cette question car ce n’est pas encore son heure. Il reste encore un programme qu’on doit accomplir, dont des visites à travers les wilayas ».

Tebboune a souligné qu’il lui reste encore un programme de cinq mois à exécuter. Parmi les destinations prévues pour ses visites officielles, il a cité Khenchela, Tissemsilt, Tizi-Ouzou, et éventuellement Djanet. Il a également exprimé son souhait de visiter d’autres wilayas telles que Constantine, Batna, Tiaret, et plus encore.