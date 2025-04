Tebboune baisse l’âge de retraite des enseignants

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé cet après-midi le conseil des ministres au palais d’El-Mouradia. D’importantes décisions ont été prises.

Outre la fixation du prix des moutons importés, destinés à la fête de l’Aid El-Adha, le conseil des ministres a accepté de baisser l’âge de retraite des enseignants. Ça concerne les trois cycles d’enseignement, primaire, CEM et lycée.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’activation et la mise en place sous un mois d’un guichet unique pour l’investissement. Cette instance disposera « d’un pouvoir décisionnel autonome, loin de toute gestion bureaucratique centralisée ».

Dans le même contexte, le président Tebboune a également ordonné « l’activation et l’installation, dans un délai d’un mois, de deux organismes chargés de l’import-export ». Ces mesures visent à assurer une gestion « plus efficace avec un caractère institutionnel et un mécanisme proactif ».

Double changement à la tête de l’État algérien : Mesbah et Boukhari quittent leurs fonctions

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a opéré la semaine passée des changements significatifs au sein de son gouvernement. Deux décisions majeures ont été officialisées dans le dernier Journal officiel (n°22).

Première décision importante : la fin des fonctions de Mohamed Chafik Mesbah, qui occupait le poste stratégique de conseiller présidentiel en charge des affaires politiques, des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis. Cet ancien officier supérieur de l’Armée nationale populaire (ANP) quitte ainsi ses responsabilités dans les hautes sphères de l’État civil.

Second changement notable : un remaniement au niveau du Commerce extérieur. Boukhari Mohamed, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, est remplacé par Kamel Rezig. Cette nomination intervient dans un contexte particulier où l’Algérie cherche à dynamiser son économie sur la scène internationale.

Ces changements stratégiques témoignent de la volonté du président Tebboune de donner un nouveau souffle à son gouvernement, particulièrement dans les domaines politiques et économiques. La nomination de Kamel Rezig au Commerce extérieur apparaît comme un choix crucial pour stimuler les exportations et renforcer la position économique de l’Algérie à l’international.