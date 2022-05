Tebboune depuis Rome : « Avec l’Italie, on est prêt à aider la Tunisie et la Libye »

En visite d’État en Italie depuis hier soir ; le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré aujourd’hui son homologue italien Sergio Mattarella.

En effet, un accueil solennel a été réservé au Président Tebboune au Palais « Chigi » (la présidence du Conseil des ministres italien). Après la cérémonie d’accueil, le chef de l’État a enchainé avec un tête-à-tête avec Draghi avant de clôturer sa rencontre avec un point de presse.

Tebboune évoque la crise tunisienne

S’exprimant lors du point de presse ; le Président Tebboune a évoqué plusieurs dossiers, dont ceux du conflit libyen et la crise politique tunisienne ; en mettant en avant « une convergence totale de vues » entre l’Italie et l’Algérie concernant ces deux dossiers.

« Avec l’Italie, nous sommes prêts à aider la Tunisie pour sortir de la crise et revenir sur le chemin de la démocratie. Nous sommes également disposés à aider davantage pour garantir la stabilité de la Libye », a lancé le chef de l’Etat.

« Au-delà de toutes les expériences des Nations Unies, du Conseil de sécurité et des amis de la Libye, la seule solution reste les élections qui donnent la parole au peuple libyen et permettent la reconstruction de la Libye sur des bases démocratiques », a-t-il ajouté.

De son côté, le président italien a insisté sur « l’appui des efforts déployés par les Nations Unies pour parvenir à une rencontre entre les parties libyennes, en vue de résoudre tous les problèmes et organiser des élections sur des bases démocratiques ».

« L’Algérie et l’Italie ont la même position et n’ont pas d’intérêts particuliers, leur seul intérêt étant le soutien des peuples tunisien et libyen », a-t-il soutenu.