Tebboune augmente l’allocation touristique : voici les taux de change des devises ce 10 décembre

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une augmentation significative de l’allocation touristique lors du Conseil des ministres du dimanche 8 décembre. Dès janvier 2025, chaque voyageur algérien majeur bénéficiera d’une allocation de 750 euros, tandis que les mineurs auront droit à 300 euros.

Cette mesure vise à honorer un engagement présidentiel en améliorant le bien-être des citoyens algériens. Un décret exécutif précisera prochainement les modalités d’obtention de cette allocation, qui pourrait avoir des répercussions sur le marché des devises, tant au niveau formel qu’informel.

Alors que cette annonce fait déjà réagir les acteurs économiques, les taux de change demeurent au cœur des discussions. À la Banque d’Algérie, les valeurs officielles des devises affichent une certaine stabilité.

En parallèle, le marché informel, souvent plus influencé par l’offre et la demande, pourrait connaître des fluctuations en anticipation de cette nouvelle mesure. Il reste à voir si cette hausse de l’allocation aura un effet de régulation ou d’amplification sur l’écart entre les taux officiels et ceux pratiqués au marché noir.

Banque d’Algérie et marché noir : où en est l’euro ce mardi ?

Les dernières cotations commerciales de la Banque d’Algérie, valables du 9 au 11 décembre, montrent une stabilité notable de l’euro sur le marché officiel. La monnaie européenne s’échange à un taux d’achat de 140,77 dinars algériens et à un taux de vente de 140,81 dinars.

Cependant, cette stagnation contraste avec la dynamique observée sur le marché noir, où l’euro poursuit sa tendance haussière. Au Square d’Alger, les cambistes achètent l’euro à 257 dinars algériens et le revendent à 260 dinars.

Taux de change des devises en Algérie : qu’en est-il du dollar américain ?

Le dollar américain suit une trajectoire similaire à celle de l’euro, avec une stabilité notable sur le marché officiel et une hausse marquée sur le marché noir. Selon les chiffres de la Banque d’Algérie, le billet vert s’échange à un taux d’achat de 133,38 dinars algériens et à un taux de vente de 133,40 dinars.

En revanche, sur le marché informel, le dollar affiche des taux nettement plus élevés. Dans les coulisses de la bourse informelle, il s’achète à 244 dinars algériens et se revend à 247 dinars.

Cette différence entre les deux marchés met en lumière les défis économiques liés à la forte demande de devises sur le marché noir. Cette situation pourrait s’accentuer à l’approche des changements prévus pour l’allocation touristique, effective dès janvier 2025.