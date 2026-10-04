Tebboune : les hausses de salaires versées à partir de 2027, les spéculateurs dans le viseur

Le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son engagement à augmenter les salaires à partir de 2027. Il a aussi dénoncé la hausse des prix, qu’il attribue à « la cupidité » de spéculateurs. Il s’exprimait lors de son entrevue périodique avec la presse, diffusée samedi soir.

Hausse des prix : « la cupidité » mise en cause

Le chef de l’État est revenu sur la hausse des prix de certains produits, constatée par les citoyens. Selon lui, le seul facteur qui l’explique est « la cupidité de ceux qui profitent de la situation ». Il a qualifié ces spéculateurs de « parasites ».

Le président a reconnu que les incendies de juillet avaient réduit la disponibilité de certains produits. Ces feux avaient touché plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays. Mais cela « ne justifie en aucun cas une hausse des prix de cette manière », a-t-il estimé. Il a rappelé le soutien de l’État aux agriculteurs, pour le raccordement à l’électricité et à l’eau ou les engrais.

Selon les premières investigations, la majorité des agriculteurs ne sont pas à l’origine de cette hausse, a-t-il affirmé. Le président estime toutefois que les responsables devront en répondre.

Le chef de l’État a aussi relativisé le caractère inédit de cette flambée. « Il est faux de dire que la hausse des prix ne s’est jamais produite auparavant, en soixante ans », a-t-il déclaré.

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Des instructions au gouvernement contre la spéculation

Le chef de l’État a annoncé avoir donné des instructions au gouvernement pour lutter contre la spéculation. « Les prix vont baisser », a-t-il assuré, promettant des résultats « dès demain ». Pour lui, la protection du pouvoir d’achat et la lutte contre la spéculation sont des priorités. « Le citoyen est au cœur du développement », a-t-il souligné.

Le président a qualifié la spéculation de « crime à l’encontre du peuple », que le gouvernement combattra. Il a rappelé que l’Algérie avait déjà connu de telles pratiques, notamment à l’époque de la « Issaba » (la « bande »). « Quiconque porte atteinte au peuple porte atteinte à ma personne », a-t-il averti.

Des contrôles déjà engagés sur le terrain

Ces déclarations interviennent alors que les contrôles se multiplient depuis jeudi. Sur instruction de la ministre du Commerce intérieur, Amel Abdelatif, les directions de wilaya ont investi les marchés. Leurs agents interviennent avec l’appui de la police et de la gendarmerie, comme nous le détaillions dans notre article sur la vaste opération de contrôle lancée par le ministère.

Les contrôleurs ciblent d’abord les marchés de gros. Ils ont notamment inspecté ceux de Tizi Ouzou, de Biskra et de Mila. Ils y vérifient l’arrivée des produits, les prix et les marges bénéficiaires.

La pomme de terre fait l’objet d’une attention particulière. À Batna et à Khenchela, les agents vérifient l’application des prix fixés pour ce produit. Ils informent aussi les commerçants des nouvelles mesures de régulation. À Oran et à Jijel, les contrôles portent aussi sur l’affichage des prix et l’hygiène des produits.

Salaires : les hausses versées à partir de 2027

Sur le volet social, le président a réaffirmé son engagement à revaloriser les salaires. Il a rappelé que le versement des augmentations interviendra à partir de 2027. Le budget correspondant figurera dans la loi de finances de l’année prochaine.

« Je me suis engagé à concrétiser les 53 % restants des augmentations des salaires », a-t-il rappelé. Il a réitéré cet engagement devant la presse. Si les conditions le permettent, l’État appliquera ces augmentations en une seule tranche. Sinon, il procédera en deux tranches.

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