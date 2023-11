Tebboune atterrit à Tindouf pour une visite de travail

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé dans la wilaya de Tindouf dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection aujourd’hui, le jeudi 30 novembre 2023, selon un communiqué de la Présidence de la République.

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune atterrit à Tindouf, et selon ce même communiqué de la Présidence de la République explique que le Président Tebboune inaugurera lors de cette visite et inspectera un certain nombre de projets de développement dans cette wilaya.

Tebboune en visite officielle à Djelfa

Le dimanche 29 octobre passé, une foule de citoyens s’est rassemblée dans la wilaya de Djelfa, lors la visite de travail du Président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a donc eu droit à un bain de foule dans les rues de la wilaya en question. Une visite officielle marquée par l’inauguration de plusieurs projets importants qui renforcent les infrastructures du pays.

Au cours de sa visite, le Président Tebboune a pris le temps d’inspecter plusieurs projets de développement qui sont en cours d’exécution dans la wilaya de Jijel. Ces projets revêtent une importance cruciale pour le bien-être des habitants de la région et le développement économique du pays. Ils couvrent divers secteurs, allant des infrastructures aux services publics.