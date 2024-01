Tebboune approuve des décrets présidentiels entre l’Algérie et la Turquie

Le Président de République, Abdelmadjid Tebboune a récemment approuvé des décrets présidentiels entérinant des protocoles d’accord et des accords de coopération entre l’Algérie et la Turquie.

En effet, les décrets, publiés dans le dernier numéro du Journal Officiel (Numéro 2) daté du 31 décembre 2023, concernent des accords conclus entre les deux pays le 16 mai 2022.

Le premier accord concerne la coopération dans les domaines de l’information et de la communication. Il implique l’échange de sessions de formation pour les jeunes journalistes et les équipes médiatiques, renforçant ainsi les liens entre les deux nations.

Un autre accord important concerne le domaine des mines. Il englobe la contribution à l’établissement d’un inventaire des ressources naturelles en Algérie, ainsi que la préparation de rapports conformes aux normes internationales sur ces ressources et réserves.

La coopération dans le domaine de l’éducation est également au cœur de ces accords. Un mémorandum d’entente a été signé pour faciliter l’échange d’expériences dans l’application des nouvelles technologies éducatives, encourageant le développement de projets innovants pour les enseignants et les responsables éducatifs.

Deux autres accords concernés

Un autre accord crucial concerne le domaine de la formation professionnelle. Il prévoit la conclusion d’accords de jumelage entre les institutions et les organes concernés par la formation professionnelle dans les deux pays.

Enfin, l’établissement d’un accord sur la pêche maritime et l’aquaculture. Cet accord vise à adopter des positions communes sur les questions liées à la pêche maritime et à l’aquaculture dans le cadre des organisations internationales.

Le président algérien a effectué une visite d’État en Turquie à la mi-mai 2022. Durant cette visite de trois jours, il a présidé, aux côtés de son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan, les travaux de la première session du Conseil de Coopération Commun entre les deux pays.

Pour conclure, ces accords marquent une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie. Ils reflètent l’engagement des deux pays à collaborer dans des domaines clés tels que l’information, les ressources naturelles, l’éducation, la formation professionnelle et la gestion des ressources marines. Ces initiatives contribueront indubitablement au développement mutuel et à la prospérité des deux nations.