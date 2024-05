Tebboune appelle l’ONU à réexaminer le dossier d’adhésion de la Palestine

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné aujourd’hui l’importance cruciale de la cause palestinienne. Lors de son discours prononcé par le Ministre des Affaires Étrangères, Ahmed Attaf, au sommet arabe à Bahreïn, Tebboune a insisté sur la nécessité d’une nation arabe unie et forte. Il a déclaré que cette unité est essentielle pour soutenir et plaider en faveur de la Palestine. Pour Tebboune, la création d’un État palestinien indépendant et souverain constitue la solution juste, durable et finale au conflit israélo-arabe.

Depuis son adhésion au Conseil de sécurité, l’Algérie a œuvré avec dévouement pour la cause palestinienne. Tebboune a rappelé que l’Algérie travaille fidèlement pour redonner à cette cause sa place centrale sur l’agenda international. La Palestine représente la plus ancienne question à l’ordre du jour de l’ONU et nécessite une mobilisation continue pour obtenir justice. Cette cause reste primordiale pour les peuples et les gouvernements de la région.

Dans ce contexte, Tebboune a insisté sur les priorités actuelles. Il a souligné l’urgence d’intensifier la pression pour mettre fin à l’agression israélienne, garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et stopper le déplacement forcé des Palestiniens. Selon lui, l’après-guerre de Gaza doit être différent. Il appelle à unir les forces et les efforts pour relancer la résolution du conflit sur des bases justes et définitives. Cela doit se faire en accord avec les références et les normes internationales. La période post-conflit doit aboutir à l’établissement d’un État palestinien indépendant, sans restrictions ni obstacles.

Reconnaissance croissante de la Palestine

Tebboune a salué l’augmentation des reconnaissances officielles de l’État de Palestine. Il s’est réjoui du soutien croissant pour l’adhésion complète de la Palestine à l’ONU. Il a souligné que la récente décision historique de l’Assemblée générale de l’ONU reflète une réalité incontournable. Cette décision reconnaît la nécessité de mettre fin à l’occupation et d’établir un État palestinien pour résoudre le conflit.

Tebboune a une fois de plus exhorté le Conseil de sécurité à réexaminer le dossier de l’adhésion de la Palestine. Il a souligné que le Conseil a manqué des opportunités pour rendre justice au peuple palestinien. La reconnaissance de l’État palestinien permettrait de corriger cette injustice historique et de soutenir les droits des Palestiniens.

Le Président Tebboune a clairement exprimé la position de l’Algérie en faveur d’une Palestine libre et indépendante. Il a appelé à une action arabe unie et à un soutien international pour réaliser ce projet crucial. La création d’un État palestinien souverain reste l’objectif ultime et la solution durable au conflit israélo-arabe. Tebboune a conclu en affirmant que l’Algérie continuera de plaider pour cette cause juste sur toutes les scènes internationales.