Tebboune appelle à poursuivre Israël devant la Cour pénale internationale

Dans son discours d’ouverture de la nouvelle année judiciaire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a vivement critiqué l’impunité dont bénéficie l’occupant israélien et a appelé à des actions concrètes pour mettre fin à cette situation. Il a notamment souligné les massacres quotidiens perpétrés par les forces de l’occupant sur le peuple palestinien et a exprimé sa consternation face à l’indifférence du monde.

Le président Tebboune a déploré le silence de la communauté internationale face aux massacres barbares commis quotidiennement par les forces de l’occupant israélien sur le peuple palestinien. Il a souligné l’importance de défendre les droits des peuples persécutés, en particulier le peuple palestinien, et a appelé à des mesures concrètes pour mettre fin à cette impunité.

Pour le président Tebboune, la seule manière de mettre un terme à l’impunité dont bénéficie l’occupant israélien est de le traduire en justice devant la Cour pénale internationale. Il a ainsi exhorté tous les peuples libres du monde à se mobiliser, ainsi que les experts juridiques arabes et les organismes et organisations juridiques, pour poursuivre l’entité israélienne devant cette instance internationale.

La Cour pénale internationale a été créée dans le but de poursuivre et de juger les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble. Elle a compétence pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes d’agression. Poursuivre l’entité israélienne devant cette instance permettrait donc de rendre justice aux victimes palestiniennes et de mettre fin à l’impunité dont bénéficie l’occupant.

Tebboune préside l’ouverture de la nouvelle année judiciaire 2023-2024

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a présidé ce lundi l’ouverture de la nouvelle année judiciaire 2023-2024 au siège de la Cour suprême à Alger.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Ennadir Larbaoui, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, ainsi que de hauts responsables de l’Etat et de membres du gouvernement.