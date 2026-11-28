À l’occasion des élections locales organisées ce samedi 28 novembre 2026 pour le renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tracé les grandes lignes des prochaines réformes territoriales.

S’exprimant devant la presse juste après avoir accompli son devoir électoral à l’école primaire Ahmed-Aroua de Bouchaoui, dans l’ouest d’Alger, le chef de l’État a appelé à confier « plus de responsabilités » aux jeunes et annoncé une refonte concertée des textes régissant les collectivités locales.

Une refonte concertée des codes communal et de wilaya

Considérant les élections municipales comme un pilier institutionnel majeur, le président Tebboune a rappelé le rôle central des collectivités dans la gouvernance de proximité.

« Les élections municipales sont la cellule fondamentale de l’État. C’est là que se concrétise la volonté populaire avec des capacités d’exécution et des capacités de gestion. La même chose pour les élections des assemblées populaires de wilaya », a-t-il déclaré.

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Afin d’adapter le cadre juridique aux réalités du terrain et d’accroître l’efficacité de la gestion locale, le chef de l’État a dévoilé un chantier législatif prioritaire pour l’année en cours, associant directement les futurs élus :

« Ce n’est pas un scoop, mais cette année, nous allons tenter avec les nouveaux élus de trouver une nouvelle formule pour le code communal et de wilaya ».

La jeunesse et les compétences universitaires à l’honneur

L’autre axe fort de l’intervention présidentielle porte sur le rajeunissement et la qualification de la classe politique locale. S’appuyant sur les données relatives aux listes en lice pour ce scrutin quinquennal, Abdelmadjid Tebboune a salué l’émergence d’une relève préparée à exercer le pouvoir local.

« Les dernières statistiques relatives aux candidats à ces élections montrent que la nouvelle génération est parvenue au niveau des responsabilités. Nous allons travailler avec elle pour lui confier plus de responsabilités au niveau des communes et des wilayas », a-t-il affirmé, estimant qu’il est désormais temps d’opérer ce passage de témoin.

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Tout en adressant ses remerciements à l’ensemble des candidats « qui tentent d’obtenir la confiance des citoyens », le président de la République a souligné que la majorité des postulants aux APC et aux APW sont des jeunes disposant d’un niveau d’instruction élevé, notamment universitaire.

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Le chef de l’État y voit un signal très encourageant quant à la future gouvernance des collectivités algériennes, portée par des profils à la fois jeunes et diplômés.