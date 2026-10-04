En 9 dossiers majeurs : Les principales annonces du Président Tebboune

Lors de son entretien périodique avec les représentants des médias nationaux diffusé samedi soir, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé un large éventail de dossiers économiques, sociaux et diplomatiques.

Il est également revenu sur la politique étrangère du pays, les grands projets de développement ainsi que la mobilisation des compétences scientifiques algériennes à l’étranger.

1. Économie : Des fondations solides et un Cap sur 2026-2027

Le Chef de l’État a affirmé que l’Algérie s’achemine vers un Produit Intérieur Brut (PIB) de 400 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2026 ou durant le premier trimestre 2027.

La croissance économique devrait dépasser les prévisions du FMI (3,8 %) pour s’établir entre 4,01 % et 4,02 %, selon les études nationales.

Cette dynamique est portée par des milliers de projets d’investissement, le lancement des gisements de Tala Hamza et Gara Djebilet, ainsi que la progression des secteurs pharmaceutique et sidérurgique.

Réagissant au rapport du FMI, le Président a précisé qu’il s’inscrit dans la lignée des objectifs fixés, bien que l’institution internationale ne dispose pas de l’ensemble des données économiques du pays.

🟢 A LIRE AUSSI : Rupture avec les Émirats : « Je n’ai le droit de brader l’Algérie à personne », réaffirme Tebboune

Sur le plan financier, l’Algérie vise un revenu stable d’au moins 50 milliards de dollars par an. Tebboune a réitéré le refus catégorique du recours à l’endettement extérieur, assurant que les réserves de change atteindront un niveau élevé à l’horizon 2031.

Les efforts actuels visent à renforcer les recettes hors hydrocarbures et à réduire les importations grâce à l’essor de la production locale, citant l’exemple de la papeterie et des fournitures scolaires, désormais produites localement.

Enfin, l’enregistrement de 300 projets d’investissement étrangers témoigne, selon lui, du redressement de l’économie nationale.

2. Pouvoir d’achat et salaires : Les engagements maintenus

Le Président Tebboune a réaffirmé son engagement à rehausser les salaires, précisant que le versement des revalorisations débutera à partir de 2027. L’État s’engage à finaliser les 53 % de hausses restantes, qui seront versées en une ou deux tranches selon la conjoncture.

S’agissant de la hausse des prix, le Chef de l’État a dédouané la majorité des agriculteurs tout en avertissant que les responsables de ces augmentations devront assumer leurs actes. Si les récents incendies ont affecté certaines récoltes, cela ne justifie pas la spéculation.

Révélant des anomalies majeures dans le commerce extérieur, il a cité des cas d’importations à hauteur de 750 millions de dollars contre seulement 29 millions d’exportations.

Les enquêtes ont également mis au jour 3 900 entreprises ayant sollicité 130 milliards de dollars d’importations avec un effectif ne dépassant pas cinq employés, ainsi que 581 sociétés enregistrées à une seule et même adresse dans un quartier de la capitale.

3. Grands projets et Logement : Fin de la crise

Les infrastructures stratégiques avancent au rythme prévu, notamment dans les transports ferroviaires, les structures portuaires et le dessalement d’eau de mer.

Concernant le projet intégré des phosphates, la ligne ferroviaire dédiée devrait être achevée d’ici la fin de l’année au plus tard. L’extension du port d’Annaba sera livrée au premier trimestre 2027, tandis qu’une compagnie chinoise entame l’installation des équipements d’exportation.

🟢 A LIRE AUSSI : Réserves de change : Tebboune répond au FMI et exclut la dette

Sur le volet social, le Président a réitéré l’objectif de distribuer deux millions de logements afin d’éradiquer définitivement l’habitat précaire. Grâce au développement des matériaux de construction locaux, l’Algérie ne connaîtra plus de crise du logement comme par le passé.

4. Conseil scientifique de la diaspora : Mobiliser l’expertise internationale

Revenant sur la création du Conseil scientifique de la communauté nationale à l’étranger, Tebboune a souligné que l’Algérie dispose désormais des moyens d’accueillir ses chercheurs établis à l’étranger. L’objectif est de s’appuyer sur leurs compétences pour gagner du temps et transférer le savoir-faire vers les cadres locaux.

Ce conseil pourra s’élargir à des centaines de scientifiques à travers le monde, bénéficiant d’une totale autonomie académique. Leurs expertises seront sollicitées dans des secteurs clés : hydrocarbures, mines, enseignement, énergie solaire, industrie et recherche spatiale.

5. Numérisation et dialogue politique

Sur le plan interne, le Président a indiqué que l’Algérie a franchi des étapes décisives dans la numérisation, devenue un outil majeur de lutte contre la corruption.

Sur la scène politique, le dialogue s’effectuera avec les représentants des partis siégeant à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), sur la base d’un ordre du jour structuré.

Évoquant la gouvernance locale, il a affirmé que « l’ère des Caïds, Bachaghas et Aghas est révolue », justifiant le limogeage récent de responsables locaux pour manquement à leurs devoirs envers les citoyens.

6. Incendies de forêt : Indemnisations et moyens renforcés

Révélant qu’une grande partie des récents incendies était d’origine criminelle, le Président a annoncé que les indemnisations allouées aux sinistrés s’élèvent à 1 200 milliards de centimes.

🟢 A LIRE AUSSI : Russie, USA, Chine, Sahel, Sahara occidental : Tebboune clarifie la position de l’Algérie

Pour faire face à ces sinistres, l’État a mobilisé 14 bombardiers d’eau et négocie actuellement avec la partie américaine l’acquisition de nouveaux appareils.

7. Diplomatie : Souveraineté et équilibre

Sur le plan international, Tebboune a réaffirmé le principe d’indépendance de la décision algérienne, précisant que le pays maintient ses relations stratégiques aussi bien avec la Russie, les États-Unis que la Chine.

Concernant les Émirats arabes unis, il a rappelé que les motifs de la rupture sont connus et que l’Algérie ne revient pas sur ses décisions.

Sur les relations avec l’Iran, il a indiqué avoir accueilli favorablement la demande d’escale technique de l’avion du Président iranien en Algérie, rappelant que la flotte maritime algérienne navigue en toute sécurité dans le détroit d’Ormuz. Enfin, l’Algérie demeure un acteur responsable et prévisible sur le marché pétrolier international.

8. Sahara occidental et Gazoduc transsaharien

Sur la question du Sahara occidental, le Président a réitéré le soutien de principe de l’Algérie à l’autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui appellent à une solution acceptable par les deux parties au conflit.

Concernant le projet de gazoduc transsaharien, Tebboune l’a qualifié de projet historique et cohérent reliant l’Afrique à l’Europe, précisant que l’Algérie n’en sera pas le seul bénéficiaire mais une zone de transit stratégique. Il a émis des réserves sur la faisabilité de projets concurrents devant traverser 14 pays.

9. Situation dans le Sahel : Priorité au développement

Pour le Chef de l’État, la stabilité du Sahel passe par le développement économique et non par la voie militaire, la pauvreté et l’absence d’institutions étatiques étant le terreau du terrorisme.

Illustrant cette solidarité, l’Algérie a fourni en deux mois et demi des centrales électriques au Niger, alimentant désormais plus d’un million d’habitants à Niamey, en plus d’un soutien dans la formation militaire.

S’agissant du Mali, Tebboune a réaffirmé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures tout en réitérant le soutien de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme.