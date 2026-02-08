Tebboune annonce un possible emprunt de 3 Mds de dollars auprès de la Banque africaine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a révélé que l’Algérie pourrait recourir à un emprunt de 3 milliards de dollars auprès de la Banque africaine afin de financer plusieurs projets stratégiques. Cette annonce a été faite lors du rendez-vous médiatique périodique avec les représentants de la presse nationale, durant lequel le chef de l’État a abordé plusieurs dossiers économiques.

Selon le président Tebboune, l’Algérie fait partie des plus grands financeurs de la Banque africaine, ce qui lui donne une position importante au sein de cette institution continentale. Dans ce contexte, il a affirmé que le pays peut envisager un prêt important sans mettre en danger ses équilibres économiques.

L’Algérie parmi les principaux financeurs de la Banque africaine

Le chef de l’État a expliqué que ce financement sera destiné à soutenir des projets jugés essentiels. Il n’a pas donné de détails sur les secteurs concernés, mais a laissé entendre qu’il s’agit de projets à fort impact capables de stimuler le développement et de renforcer la croissance économique du pays.

Le président Tebboune a tenu à rassurer l’opinion publique en affirmant que l’Algérie est en mesure de rembourser ce prêt. Il a précisé que le facteur temps joue en faveur du pays, ce qui permet d’envisager cet emprunt dans des conditions plus confortables.

Une inflation réduite à moins de 2 %

Lors de son intervention, Abdelmadjid Tebboune a également évoqué la situation économique nationale, en mettant l’accent sur l’inflation. Il a annoncé que celle-ci a été maîtrisée et réduite à moins de 2 %, qualifiant cette performance de « miracle », notamment au regard du contexte économique mondial marqué par l’instabilité et la hausse des prix.

Le président a rappelé que l’Algérie reste un État social, attaché à la protection des citoyens. Il a toutefois souligné que le pays laisse aussi la liberté aux hommes d’affaires et encourage l’initiative économique. Selon lui, cette approche permet de renforcer la dynamique de l’investissement et de soutenir la création d’emplois.

Enfin, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les grands projets lancés récemment auront une rentabilité rapide. Il a estimé que ces projets permettront d’améliorer rapidement les conditions de vie des Algériens et de consolider la stabilité économique du pays.