Tebboune annonce que la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, se trouve depuis lundi dernier (17 juillet 2023) en Chine pour une visite d’État. Il va sans dire qu’outre les traditionnels protocoles diplomatiques sur les relations bilatérales entre les deux pays, l’économie et l’investissement se trouvent au cœur du programme du Chef de l’État.

Éléments révélateurs de l’importance que revêt le volet économique, neuf ministres, dont ceux des Énergies et des Mines, de l’Industrie et Commerce, ainsi que des patrons de grandes entreprises, comme Mobilis et Sonatrach, accompagnent le président de la République durant cette visite de cinq jours.

A ce propos justement, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé hier (jeudi 20 juillet) que la Chine investira en Algérie 36 milliards de dollars. Ces investissements colossaux concerneront plusieurs secteurs, dont : l’industrie manufacturière, les nouvelles technologies, l’économie de la connaissance, les transports et l’agriculture.

L’information a été diffusée par la chaîne de télévision Ennahar TV avant d’être relayée par plusieurs médias nationaux et internationaux.

Investissement en Algérie : la passer à la vitesse supérieure

Dans le même contexte, lors d’une réunion avec des représentants de la communauté algérienne en Chine qui a eu lieu ce jeudi, Tebboune a déclaré que « les projets et les accords conclus avec la partie chinoise sont énormes et bénéfiques pour les deux pays », indiquant que sa visite d’État à Pékin ouvrait « tous les horizons de l’investissement ».

Plutôt dans la semaine, le mardi 18 juillet, le président Tebboune a été reçu par son homologue chinois, Xi Jinping. Une rencontre qui s’est soldée par la signature de 19 accords et mémorandums d’entente qui couvrent plusieurs secteurs tels que la technologie, le commerce, le transport ferroviaire et l’agriculture.

En outre, l’APS a indiqué que le président chinois a manifesté l’intérêt de son pays pour « la réalisation de plusieurs projets stratégiques en Algérie, dont la construction de deux chemins de fer, l’extension d’un port et l’implantation d’une grande usine de batteries au lithium ». Il a par ailleurs exprimé le « soutien absolu » de son pays à l’adhésion de l’Algérie aux BRICS.

Il faut savoir qu’avec 17 % de parts de marché, la Chine représente le premier fournisseur de l’Algérie, devant la France. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint, en 2021, environ 7,3 milliards USD.

Du reste, d’après les chiffres de la China Africa Research Initiative, les entreprises chinoises actives en Algérie génèrent des revenus qui avoisinent 7,5 milliards USD. Celles-ci opèrent essentiellement dans l’exploitation des ressources naturelles, la réalisation d’infrastructures et la construction de logements.