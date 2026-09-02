Prison dans le Grand Sud et une agence spécialisée : Tebboune durcit le dispositif contre le narcotrafic

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui une réunion du Conseil supérieur de sécurité. Cette rencontre a porté sur les incendies, la lutte antidrogue et la situation générale du pays et des pays voisins.

Le chef de l’État a réuni ce conseil en sa qualité de commandant suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale.

Une nouvelle agence spécialisée dans la lutte antidrogue

La présidence de la République a annoncé deux décisions majeures dans son communiqué. La première décision concerne la création d’une agence sécuritaire spécialisée. Cette structure luttera exclusivement contre le trafic de stupéfiants.

Ce modèle existe déjà dans plusieurs pays à travers le monde. Les États-Unis appliquent notamment ce type d’organisation depuis longtemps. L’Algérie s’inspire ainsi d’expériences internationales éprouvées dans ce domaine.

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Une caserne militaire transformée en prison de haute sécurité

La seconde décision concerne l’infrastructure pénitentiaire. Une caserne de l’Armée nationale populaire, située dans le Grand Sud au Tanezrouft, changera de vocation. Elle deviendra une prison de haute sécurité.

Cet établissement accueillera exclusivement les barons de la drogue. Les trafiquants de stupéfiants y purgeront également leur peine. Cette mesure vise à isoler durablement les grands réseaux criminels.

Les incendies : la peine de mort réclamée pour les responsables

Le communiqué présidentiel aborde également le dossier des incendies. Le Conseil a suivi l’avancement des enquêtes sécuritaires et scientifiques en cours. La Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale dirigent conjointement ces investigations approfondies.

Les deux corps de sécurité annonceront prochainement les résultats de leurs enquêtes. Cette annonce se fera lors d’une réunion commune entre les deux institutions.

Le Conseil supérieur de sécurité a insisté sur un point essentiel. Il a réclamé l’application effective de la peine de mort. Cette sanction concerne tous les crimes liés à ce type d’infraction criminelle.

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La situation régionale également au menu

Le Conseil supérieur de sécurité a enfin examiné la situation générale du pays. Les développements dans les pays voisins ont aussi fait l’objet d’un examen attentif. Le communiqué de la présidence de la République s’achève sur ce dernier point.

Ces décisions marquent un tournant dans la politique sécuritaire algérienne. Elles témoignent d’une volonté ferme de renforcer la lutte contre la criminalité organisée liée aux stupéfiants.

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