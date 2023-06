Tebboune annonce l’ouverture prochain d’un centre culturel algérien en Russie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré mercredi à Moscou des représentants de la communauté algérienne établie en Russie. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite d’État qu’il effectue en Fédération de Russie, à l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.

Au cours de cette rencontre, le Président Tebboune a écouté les préoccupations et attentes des membres de la communauté algérienne, réaffirmant que cette dernière constituait une partie intégrante de l’Algérie.

Tebboune a souligné que l’Algérie œuvrait aujourd’hui à être au diapason des États développés. Ainsi, en réponse aux préoccupations des étudiants, il a mis l’accent sur l’impératif de bénéficier des sciences et des connaissances acquises à Moscou pour les utiliser à bon escient au profit de leur mère-patrie, l’Algérie. Il a également rappelé que l’Algérie comptait 250 000 diplômés universitaires annuellement dans différentes spécialités.

Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance accordée aux étudiants, car ils constituent le présent et l’avenir du pays. Ainsi, il a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger d’ouvrir un centre culturel algérien en Russie et de lui trouver un siège qui sied à la place de l’Algérie.

A LIRE AUSSI : Tebboune inaugure en Russie la 1ère stèle commémorative de l’Emir Abdelkader

Tebboune met en avant une économie stable et en croissance en Algérie

Par ailleurs, le Président Tebboune a également fait observer que l’Algérie n’est pas endettée et que ses réserves de change sont en hausse. Une situation économique stable qui offre des opportunités pour le développement du pays.

Il a également mis en avant le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), « une garantie pour les jeunes », soulignant que « toute prise de décision concernant cette catégorie se fait seulement avec la consultation du CSJ », saluant « le patriotisme des jeunes algériens ».

A leur tour, les représentants de la communauté nationale établie en Russie ont exprimé leurs remerciements au Président Tebboune, en reconnaissance de l’intérêt qu’il accorde à l’ensemble des membres de la communauté nationale à l’étranger, ainsi que « des décisions courageuses prises à leur profit ».

A LIRE AUSSI : Exportations hors hydrocarbures en 2023, Tebboune affiche les ambitions de l’Algérie depuis Moscou

Pour conclure, les membres de la communauté algérienne se sont également dits « prêts à contribuer au processus de développement » engagé par l’Algérie ces dernières années sous la conduite du Président Tebboune.