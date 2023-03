Tebboune annonce le retour prochain de l’ambassadeur algérien en France

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs dossiers (relations avec le Maroc, avec l’Espagne, avec la France et son voyage officiel en Russie en mai prochain…) dans une interview accordée à la chaine el Jazeera.

Lors de cette entrevue avec el Jazeera, le président Tebboune est donc revenu sur les relations entre l’Algérie et la France, en affirmant qu’elle son vacillantes, tout en informant que l’ambassadeur d’Algérie en France, sera bientôt de retour à Paris, et ce plus d’un mois après son rappel pour consultations après l’affaire de l’exfiltration d’Amira Bouraoui, jugée illégale par Alger.

En effet, alors que les relations entre l’Algérie et la France connaissaient une accalmie depuis la venue de Macron en Aout 2022, de nouvelles tensions sont apparues après l’exfiltration, jugée illégale par Alger, d’Amira Bouraoui vers la France, via la Tunisie, le 6 février 2023. Deux jours plus tard, le 8 février, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune rappelle l’ambassadeur d’Algérie en France, Said Moussi pour consultations.

Qu’a dit Tebboune sur les relations entre l’Algérie et le Maroc ?

Durant cette même interview, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aussi évoqué les relations entre l’Algérie et le Maroc, affirmant que les relations entre les deux pays voisins sont arrivées à un point de non-retour.

En effet, le président Tebboune qui a accordé une interview à la chaine Al Jazeera, est revenu sur les relations diplomatiques entre l’Algérie et son pays voisin le Maroc, affirmant qu’elles ont atteint un point de non-retour. Justifiant aussi la position d’Alger comme étant une réaction en disant : “Notre position est donc une réaction”.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses regrets quant à la situation et aux relations entre deux pays voisins.