Tebboune annonce l’augmentation de la prime du chômage

La Présidence de la République a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue, à des responsables de certains médias nationaux.

En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales,

Selon la même source, cette rencontre périodique avec la presse nationale sera diffusée dimanche à 21h00 sur les chaînes nationales de la Télévision et de la Radio.

Plusieurs annonces attendues

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, annoncera ainsi plusieurs décisions et nouvelles importantes, notamment l’augmentation de la prime réservée aux chômeurs algériens.

« On a décidé de d’augmenter la prime du chômage, la décision sera annoncée au prochain conseil des ministres », a déclaré le Chef de l’État.

D’autre part, Abdelmadjid Tebboune a annoncé que, que la loi fondamentale pour le personnel de la santé et les médecins allait être revue, et ce, afin de protéger le corps médical et guise de soutien et remerciements à leurs sacrifices dans le cadre de la lutte contre la covid-19.