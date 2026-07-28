Tebboune annonce l’acquisition de quatre C-130 : ce que l’on sait sur le bombardier d’eau américain

Face à une vague de chaleur extrême et des feux dévastateurs, le chef de l’État a souligné la cohésion nationale tout en précisant les moyens mobilisés pour faire face aux défis climatiques majeurs.

Lors de sa récente rencontre avec les médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé sur la vague d’incendies qui frappe plusieurs régions du pays. Entre reconnaissance envers l’effort national, analyse des dérèglements climatiques et renforcement des capacités d’intervention, le chef de l’État a dressé un état des lieux de la situation.

Un front uni face aux flammes

Saluant la réactivité et l’engagement sur le terrain, le Président a tenu à rendre hommage à la synergie opérationnelle entre les différents corps de métier et la population.

Les équipes de la Protection civile, les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), les agents des forêts ainsi que les équipes de Sonelgaz restent déployés en permanence pour circonscrire les départs de feu et protéger les populations.

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Au-delà des secours institutionnels, Abdelmadjid Tebboune a particulièrement mis en avant l’élan spontané de la jeunesse algérienne, dont le sens du devoir et la solidarité active ont joué un rôle crucial dans les opérations d’entraide.

Des températures records dues au dôme de chaleur

Revenant sur les causes de cette dégradation météorologique, le chef de l’État a rappelé que l’Algérie subissait directement les effets du dérèglement climatique mondial. Le pays a fait face à des pics de chaleur inédits, dépassant parfois les 47 à 50 °C dans certaines wilayas du Nord et du Centre.

Ce phénomène exceptionnel, accentué par un « dôme de chaleur » bloquant l’air chaud sur le bassin méditerranéen, s’inscrit dans une dynamique mondiale touchant également d’autres régions du globe.

Un renforcement stratégique des moyens aériens

Pour faire face à la répétition de ces événements extrêmes, l’Algérie continue d’investir dans la modernisation de ses équipements de lutte anti-incendie. Le pays prévoit notamment d’acquérir, auprès des États-Unis, entre trois et quatre appareils C-130 Hercules construits par le constructeur américain Lockheed Martin.

Bien qu’il s’agisse à l’origine d’avions de transport militaire, ces appareils ont prouvé une efficacité exceptionnelle sur le front des incendies grâce à leur capacité à voler à basse altitude et à vitesse réduite.

Ces avions seront équipés du « Système modulaire aéroporté de lutte contre les incendies » (MAFFS II). Ce dispositif ingénieux permet de transformer un C-130 militaire en bombardier d’eau en deux heures seulement, sans nécessiter la moindre modification structurelle permanente.

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En mission, les versions adaptées du C-130 peuvent emporter jusqu’à 4 000 gallons (soit environ 15 000 litres) d’eau ou de produit retardant, qu’elles larguent à très grande vitesse en à peine 5 secondes.

Cette puissance de décharge instantanée permet de tracer au sol de longues lignes de défense particulièrement efficaces pour couper la progression des flammes et renforcer la frappe aérienne dans les zones escarpées.

En parallèle, le Président a assuré que la rigueur et le dévouement des équipes mobilisées jour et nuit sur le terrain feraient l’objet d’une reconnaissance concrète de la part de l’État.