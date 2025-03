Tebboune annonce la création d’une nouvelle compagnie aérienne domestique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail aujourd’hui, mercredi le 12 mars. Cette session de travail était spécifiquement dédiée à l’analyse approfondie de la situation du transport aérien en Algérie, avec un focus particulier sur les performances des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines.

L’annonce majeure qui en découle est la décision de créer une nouvelle entité spécialisée dans le transport aérien domestique. Cette future compagnie sera une filiale d’Air Algérie, marquant ainsi une restructuration significative du paysage aérien algérien.

Cette initiative stratégique s’inscrit dans une volonté de modernisation et d’optimisation du réseau aérien intérieur algérien. La création de cette nouvelle société devrait permettre une meilleure desserte des régions et une amélioration de la connectivité aérienne nationale, répondant ainsi aux besoins croissants de mobilité de la population algérienne.

Cette décision historique, communiquée par la Présidence de la République, marque un nouveau chapitre dans l’histoire du transport aérien algérien et témoigne de la volonté des autorités de développer et de restructurer ce secteur stratégique.

Air Algérie modernise la formation de ses pilotes avec un leader mondial

Air Algérie franchit une étape majeure dans sa modernisation en signant un partenariat stratégique avec CPaT Global, leader mondial de la formation à distance dans l’aviation. Cette collaboration vise à transformer radicalement la formation des pilotes de la compagnie nationale algérienne.

Le partenariat prévoit l’introduction de solutions numériques avancées, incluant des outils de simulation et d’apprentissage à distance. L’objectif principal est d’améliorer la préparation opérationnelle des équipages tout en renforçant les standards de sécurité et d’efficacité de la compagnie.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation du secteur aérien, confronté à des défis croissants comme les cyberattaques, les drones malveillants et les risques terroristes. Face à ces menaces, Air Algérie mise sur l’innovation technologique et la formation continue, soutenue par l’engagement de l’État algérien qui renforce les moyens juridiques et matériels dans les infrastructures aéroportuaires.

Cette transformation digitale permettra aux pilotes de bénéficier d’une formation plus flexible et efficace, les préparant mieux aux situations complexes qu’ils pourraient rencontrer. Le partenariat avec CPaT Global représente ainsi un investissement stratégique pour l’avenir de la compagnie et la sécurité de ses opérations.