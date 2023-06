Tebboune amplement satisfait du niveau atteint par l’ANP

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche depuis la wilaya de Djelfa (1ère Région Militaire), que « l’Algérie a toujours été une citadelle de paix et de sécurité, et n’a jamais constitué, depuis son indépendance, une source de menace ou d’agression sur quiconque ».

Supervisant au Polygone de tir et de manœuvres dans la wilaya de Djelfa (1ère Région Militaire) l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles « Fadjr 2023 », le président de la République a précisé que l’Algérie « a toujours été une citadelle de paix et de sécurité, qui n’a jamais constitué une source de menace ou d’agression sur quiconque, depuis son indépendance ».

« Il n’est un secret pour personne que l’acquisition des moyens de force est une de nos priorités, pour préserver notre souveraineté face aux tentatives de déstabilisation dans notre région », a soutenu le Président Tebboune.

« Nous exploiterons, de la manière la plus optimale, les moyens matériels et humains pour protéger nos frontières, nos positions stratégiques, lutter contre la migration clandestine, le trafic de drogue, et tout récemment le faux-monnayage », a-t-il martelé.

Tebboune adresse ses félicitations à l’ANP

A cette occasion, le Président Tebboune s’est dit amplement satisfait du niveau atteint par l’Armée nationale populaire (ANP), exprimant ses « félicitations à l’ANP, à son commandement, à ses officiers, sous-officiers et hommes de troupe ».

Il a félicité, par la même, « fièrement » l’ensemble des militaires pour « le succès de l’exercice tactique effectué avec brio et une parfaite maîtrise », le président de la République a indiqué que « l’Algérie est l’un des rares pays à avoir réalisé ce type d’exercices avec des munitions réelles ».

Dans le même contexte, le Président Tebboune a souligné que « la conjoncture régionale nourrit davantage notre détermination à moderniser notre système de défense et nos équipements et à mieux les maitriser ».

« Je remercie tous ceux qui ont préparé, participé et contribué au succès de l’exercice tactique, qui témoigne du niveau de développement et de la synergie opérationnelle d’exécution », a conclu le président de la République, souhaitant « plein succès à tous ».