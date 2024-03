Tebboune affiche son soutien au Conseil du Renouveau Économique Algérien (Crea)

À peine 24 heures après l’installation de la haute commission nationale des recours relatifs à l’investissement, une démarche en laquelle d’aucuns ont décelé une ferme volonté des hautes autorités du pays d’améliorer davantage le climat des affaires et à encourager les investisseurs, voilà que le président de la République donne un autre signal fort à l’endroit des opérateurs « intègres » qui contribuent à l’édification de l’économie nationale.

Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu hier une délégation du conseil du renouveau économique algérien (Crea), conduite par son président, Kamel Moula, a délivré un message des plus édifiants sur sa volonté de soutenir et d’accompagner les opérateurs qui contribuent sérieusement à l’édification d’une économie nationale forte.

D’emblée, le président s’est adressé au Crea, qu’il a félicité pour son rôle dans l’édification de l’économie nationale, et auquel il a réaffirmé son soutien dans un contexte où il continue à subir les attaques des résidus de la « îssaba ». Le président de la République, lit-on dans le communiqué de la présidence, a « félicité cette importante organisation pour son rôle dans l’édification de l’économie nationale, qui lui a valu la totale confiance de Monsieur le Président, mais aussi le respect des partenaires étrangers ».

À ce titre, il y a lieu de rappeler que rien que durant ce mois de ramadan, le Crea a lancé une initiative, non des moindres, visant à réduire les prix des produits sur le marché et à garantir leur disponibilité en grande quantité. Une initiative qui a suscité, comme l’a affirmé Kamel Moula à la fin de la rencontre, une grande adhésion des opérateurs privés nationaux et qui, faut-il le souligner, répond à une des grandes priorités du président de la République, à savoir la préservation du pouvoir d’achat des Algériens.

Reconnaissance de l’engagement citoyen du Crea par Tebboune

L’hommage de Tebboune au Crea ne s’arrête pas là, puisque le communiqué de la présidence ajoute qu’il a également « affirmé que le conseil du renouveau économique algérien est une organisation citoyenne qui regroupe des membres nationalistes et intègres, qu’il a encouragés, et à travers eux, tous les opérateurs économiques, à aller de l’avant dans le développement de l’économie nationale malgré les tentatives d’atteinte à sa réputation par les relais de la îssaba agonisante ».

Ce message lourd de sens ne se veut pas seulement comme une affirmation du soutien présidentiel à cette organisation mais aussi aux opérateurs du secteur privé prêts à investir dans le développement de l’économie nationale, avec tout ce que cela implique comme création de richesses, d’emplois et de valeur ajoutée, dans la transparence et surtout loin des pratiques des vieux empires factices qui, sous la bénédiction de l’ancien régime, s’adonnaient à cœur joie à la dilapidation des bien publics.

Les chiffres rendus publics à l’issue de cette rencontre montrent, en effet, selon le communiqué de la présidence, que l’ensemble des projets d’investissement entre novembre 2022 et fin février 2024 a atteint 6103 projets d’une valeur de 3068 milliards de DA, permettant la création de 150.000 emplois directs. Les chiffres montrent également que la valeur des investissements étrangers directs s’élève à 38 milliards de DA, tandis que la valeur des projets d’investissement en partenariat a atteint 844 milliards de DA.