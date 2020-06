Tebboune adresse une lettre au Roi marocain Mohammed VI

Le Chef de l’État abdelmadjid Tebboune a adressé ce matin un message de soutien et de félicitation a son homologue marocain Mohammed VI suite à la réussite de l’opération chirurgicale que ce dernier a subie, annonce un communiqué de la présidence.

Dans ce message, Abdelmadjid Tbbounne exprime ses sincères félicitations au Roi du Maroc suite à la réussite de l’opération chirurgicale que le Roi a subie, implorant le Tout-Puissant d’entourer le Souverain de Sa divine providence, de Lui accorder santé et bonheur, « Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle du déroulement avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et de vous préserver de tout mal », a écrit le Président Tebboune.

Pour rappel, Mohammed VI a subi une nouvelle opération cardiaque dans la nuit du 14 juin 2020 selon son équipe médicale dans un communiqué relayé par l’agence marocaine de presse (MAP).

Rédaction d’Algérie360