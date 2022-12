Tebboune adresse une invitation à Erdogan pour une visite en Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche à Alger, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu.

A l’issue de cette dernière, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a tenu un point de presse lors duquel il a déclaré que son pays et l’Algérie étaient sur la même ligne concernant la question palestinienne.

Il a aussi affirmé que lors de cette rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il l’a félicité l’Algérie pour son succès dans l’accueil du Sommet arabe et pour sa contribution à la promotion du dialogue entre les Palestiniens.

En outre, le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu une invitation officielle du président Abdelmadjid Tebboune au président turc Recep Tayyip Erdogan pour se rendre en Algérie. Et a discuté avec le président Tebboune de nombreuses questions régionales, en particulier la Libye.

Vers le règlement des questions en suspens entre l’Algérie et la Turquie

Lors de la première réunion consacrée au suivi des résultats du Conseil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie ont démarré ce samedi 10 décembre à Alger, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, a déclaré que « grâce à la volonté politique des deux chefs d’Etat, des travaux ont été lancés pour régler très rapidement les questions en suspens entre les deux pays », exhortant les représentants des secteurs participant au comité à « prendre des décisions pragmatiques afin d’atteindre un résultat avant tout. »

De plus, le ministre turc a souligné que lors des réunions à huis clos qui se tiendront entre les délégations des deux pays, de nombreuses questions seront abordées et les représentants de tous les secteurs et institutions concernés seront entendus afin d’obtenir des informations détaillées.

D’autre part, les deux ministres ont tenu une réunion, au cours de laquelle ils ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays dans tous leurs domaines, en plus d’échanger des points de vue sur des questions d’intérêt commun.