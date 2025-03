Tebboune adresse un message aux femmes à l’occasion du 8 mars

Le président de la République, Tebboune, a adressé un message à toutes les Algériennes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Dans son discours, il a mis en avant le rôle central des femmes dans le développement du pays, saluant leur engagement et leur contribution dans divers secteurs.

« La femme algérienne célèbre sa journée internationale (08 mars), en confortant, par sa forte volonté et sa fidélité constante à l’Algérie, son rôle dans la société, gravissant ainsi les échelons dans plusieurs métiers et fonctions pour prouver sa capacité à assumer avec mérite les missions et à occuper des postes de responsabilité. », a affirmé le chef de l’État.

Un hommage aux pionnières et aux combattantes

Le président a tenu à rappeler le rôle historique des femmes algériennes, véritables piliers de la lutte pour l’indépendance et du développement national. Il a rendu hommage aux héroïnes de la Révolution, telles que Djamila Bouhired, Djamila Boupacha, Zohra Drif Bitat et Louisette Ighil Ahriz, dont le courage continue d’inspirer les générations actuelles.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Tebboune a également salué les femmes qui, durant la décennie noire, ont résisté face au terrorisme. Médecins, enseignantes, journalistes et bien d’autres ont lutté avec détermination pour préserver les valeurs de la nation.

🟢À LIRE AUSSI : Lyna Rouibi : Première Algérienne à ouvrir une boutique de gâteaux traditionnels en Chine

« Nous sommes si fiers de voir que nos sœurs et filles ayant démontré, en toute occasion, qu’elles étaient les dignes héritières des chahidate de l’Algérie… digne relève de ses Djamilate : Djamila Boupacha… Djamila Bouhired… Djamila Bouazza et d’autres de celles qui ont gravé leurs noms en lettres d’or dans le registre mémorable de lutte de la femme algérienne, de la trempe de Zohra Drif Bitat, Louisette Ighil Ahriz, et toutes les braves héroïnes ayant participé, aux côtés des révolutionnaires, à des épopées historiques pour que leurs souvenirs demeurent gravés à jamais dans nos esprits.

Ces femmes étaient un modèle pour tant d’autres ayant vécu une période sombre, celle de la tragédie nationale, et qui avaient fait face avec une bravoure exemplaire à un terrorisme barbare. Des femmes médecins, enseignantes, journalistes et de différentes catégories, ayant vaincu par leurs sacrifices les forces du mal et obscures pour que l’Algérie demeure comme la voulaient les Chouhada, avançant, à pas sûrs, sur la voie tracée par les principes de la Déclaration du 1ᵉʳ novembre. », a-t-il affirmé.

Les femmes, actrices de l’Algérie nouvelle

Aujourd’hui, la femme algérienne s’impose dans tous les secteurs. Présente en force dans l’éducation, la justice, la santé et les corps constitués, elle occupe des postes de haute responsabilité et contribue activement au progrès du pays.

« L’Algérie nouvelle que nous bâtissons avec une volonté forte et sincère ne saurait se faire sans la femme, jouissant de ses pleins droits, dans la dignité et le respect, fière de son nationalisme et sa citoyenneté.

Alors que nous sommes fiers de son profond attachement aux traditions de la Nation, de sa capacité à suivre et à saisir les exigences de l’époque, marquée par un flux de connaissances et de progrès technique et technologique, de son talent et savoir-faire dans les différents domaines scientifiques, culturels et sportifs, et dans les champs d’activité socioéconomique, ainsi que sur la scène de l’action associative pour ancrer la véritable notion d’une société civile qui encadre la jeunesse et influence la vie publique, nous tenons à affirmer que la parité réelle que nous cherchons à consacrer n’est pas une faveur ou une récompense, mais un acquis constitutionnel qui doit s’incarner clairement et à grande échelle dans notre société. », a ajouté M. Tebboune.

🟢À LIRE AUSSI : Salaires et congés maladie/maternité : Saâdaoui dissipe le flou pour cette catégorie d’enseignants

Tebboune a enfin salué le rôle crucial des femmes rurales, véritables symboles de sacrifice et de travail, ainsi que celui des femmes en milieu urbain, qui excellent dans des métiers pointus et complexes. Il a conclu son message en adressant ses félicitations à toutes les Algériennes, soulignant leur engagement sans faille dans l’éducation des générations futures et la transmission des valeurs nationales.

« Santé et bonheur à toutes dans cette terre de fierté, de gloire et de grandeur qu’est l’Algérie », a-t-il conclu.