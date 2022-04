Tebboune adresse un message aux Algériens à l’occasion du 16 avril

A l’occasion de la journée du 16 avril qui célèbre la journée du Savoir (Yawme El Ilme), à cette occasion le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien, dans un communiqué publié par la Présidence de la République, ce vendredi 15 avril 2022. Dans ce dernier, on pouvait lire ce qui suit :

« Au nom de Dieu le Miséricordieux

Et que les prières et la paix soient sur ses messagers

Ô citoyens, ô citoyens,

Nous avons l’habitude, chaque année, de vivre le souvenir du 16 avril, qui a vu la mort du symbole de la bienheureuse renaissance algérienne, l’érudit Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, que Dieu ait son âme.

L’Algérie célèbre les merveilleuses réalisations pionnières de son système éducatif et universitaire, qui ont permis des progrès remarquables dans le bâtiment et la construction, et ont permis la réalisation de nombreuses aspirations dans la reconstruction et l’investissement depuis la restauration de la souveraineté nationale en 1962 jusqu’à aujourd’hui. »

Tebboune livre un bilan quant au domaine de l’éducation

Après cette introduction, le président de la République, Abdelamadjid Tebboune, a mis en avant les chiffres quant au nombre d’enfants scolarisés entre 1962 et 2022, mais aussi le nombre d’universités et écoles supérieures construits, durant les 60 dernières années.

« L’Algérie qui s’est mise sur le chemin du développement continuel a vu le niveau scientifique et culturel des citoyens s’élever, et les classes pauvres démunies ont bénéficié de leur droit à une vie décente, et de leur droit à l’éducation. Le nombre de de filles et de garçons étudiant dans les trois cycles de l’enseignement a atteint environ 11 000 000 d’étudiants. Le nombre d’étudiants dans les universités est passé à 1 700 000 et le nombre de ceux inscrits en formation professionnelle a atteint 410 000.

Parmi les résultats de la politique de l’État visant à étendre les établissements d’enseignement supérieur et à les implanter dans tout le pays, figurent plus de 60 universités et centres universitaires et 37 écoles supérieures, dont l’École supérieure de mathématiques et l’École supérieure d’intelligence artificielle, en plus de 11 écoles supérieures pour enseignants, sachant que le taux d’analphabétisme dans notre pays était de 90 % en 1962, et que le nombre d’étudiants universitaires à cette époque n’était que d’environ 800.

Ce parcours pionnier et avisé a permis de répondre à la demande sociale croissante et a permis la formation de ressources humaines hautement qualifiées qui contribuent aujourd’hui, avec leurs capacités de savoir, au développement de l’économie et au développement de la société.

Cette occasion survient alors que nous célébrons le soixantième (60) anniversaire de la restauration de la souveraineté nationale, et nous devons réfléchir à toutes les réalisations de notre pays et nous tourner vers l’avenir auquel notre peuple aspire…

Nous aurons ainsi emprunté la voie de l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA), et les efforts louables des cheikhs et imams des zaouias, qui ont œuvré dans les quatre coins du pays pour faire des zaouias des citadelles de l’éducation, du rayonnement spirituel et civilisationnel, et un rempart de l’identité nationale.»

Le Président conclut son message en s’adressant aux jeunes

« En cette chère occasion, nous appelons notre jeunesse à œuvrer à la bonne réalisation, à l’enracinement profond, à initier une communication civilisée, et à adhérer à notre patriotisme scientifique qui doit rester à un haut niveau de vigilance face au mouvement auquel le monde assiste, et de faire tout son possible pour éviter la défaite de la pensée et de l’ouverture positive aux langues et aux civilisations, et s’efforcer de contrôler les technologies, d’utiliser les mécanismes de l’époque et de passer efficacement et avec détermination, et avec une pensée rationnelle, à une créativité élevée, comme l’exige le mouvement de développement dans notre patrie.

Qu’Allah nous guide tous vers ce qu’Il aime et le satisfait

Que la paix, la clémence, et la bénédiction d’Allah soient sur vous. »