Tebboune adresse un message à l’occasion de la Journée de la Victoire

À l’occasion du 63ᵉ anniversaire de la Journée de la Victoire, célébrée chaque 19 mars, Tebboune a adressé un message fort aux Algériens. Il a rendu hommage aux sacrifices du peuple durant la guerre de libération et a réaffirmé l’engagement de l’État à poursuivre le développement du pays dans l’esprit des valeurs révolutionnaires.

Le Président a souligné que la Journée de la Victoire représente l’aboutissement de décennies de lutte menée sous l’égide du mouvement national et de la guerre de libération qui dura plus de sept ans. Il a rappelé que le peuple algérien, animé d’une volonté inébranlable, a choisi la voie du combat armé après une longue préparation, qui s’est concrétisée par le lancement de la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954.

Décrite comme l’une des plus grandes luttes de libération du XXᵉ siècle, cette révolution demeure, selon lui, un modèle de résistance face à l’oppression et un symbole de la dignité des peuples aspirant à la liberté.

Construire l’Algérie avec la même détermination

Dans son message, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de préserver l’héritage des martyrs en poursuivant le développement du pays avec la même détermination. Il a mis en avant les efforts de l’État pour bâtir une Algérie moderne et prospère, à travers des investissements économiques et des infrastructures permettant de stimuler la croissance.

Le chef de l’État a également salué les succès des jeunes entrepreneurs et investisseurs algériens, mettant en avant une politique économique axée sur la valorisation des ressources nationales et le développement durable.

Le Président a également abordé les défis sécuritaires et géopolitiques auxquels l’Algérie est confrontée, insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale et de rester vigilant face aux évolutions régionales et internationales. Il a réaffirmé l’engagement du pays à défendre ses intérêts stratégiques, tout en restant fidèle aux principes de la Révolution de novembre.

Un message d’unité et de fidélité aux martyrs

En cette Journée de la Victoire, Abdelmadjid Tebboune a conclu son discours en rendant hommage aux martyrs et aux anciens combattants encore en vie. Il a appelé les Algériens à maintenir l’unité nationale et à poursuivre la construction du pays dans l’esprit de sacrifice et de patriotisme qui ont guidé la guerre de libération.

« Vive l’Algérie, gloire à nos martyrs ! » a-t-il déclaré en clôturant son message.