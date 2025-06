Tebboune adresse ses vœux aux Algériens à l’occasion de l’Aïd el-Adha 2025

À la veille de la célébration de l’Aïd al-Adha, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message enregistré aux Algériens, jeudi soir, dans lequel il a félicité l’ensemble des citoyens et appelé à faire de cette fête un moment de cohésion sociale, de pardon et de tolérance.

Dans son allocution, le chef de l’État a souligné l’importance spirituelle et morale de l’Aïd al-Adha, marquant la tradition du prophète Ibrahim (paix sur lui), que les musulmans du monde entier perpétuent chaque année. « Demain, nous célébrerons l’Aïd al-Adha, pour suivre la tradition du prophète Ibrahim (paix sur lui). C’est une occasion pour montrer notre entraide, nous pardonner les uns les autres, et faire preuve de tolérance », a-t-il déclaré.

À l’occasion de l’Aïd, Tebboune s’adresse à la nation et aux pèlerins

S’adressant aux citoyens algériens, le président Tebboune a présenté ses « sincères félicitations à toutes les Algériennes et à tous les Algériens dans le pays, ainsi qu’à notre communauté à l’étranger ». Il a aussi adressé des pensées particulières aux pèlerins algériens présents sur les lieux saints de l’islam, leur souhaitant d’accomplir les rites du Hajj « dans les meilleures conditions ».

Dans un esprit d’unité musulmane, le chef de l’État a élargi ses vœux à l’ensemble du monde arabe et islamique. Il a tenu à exprimer son soutien au peuple palestinien, à qui il a adressé une pensée fraternelle. « Je félicite toute la nation arabe et musulmane, en particulier nos frères et sœurs en Palestine occupée, en espérant que Dieu leur enlèvera l’injustice qu’ils subissent », a-t-il affirmé.

Tebboune met l’accent sur les valeurs spirituelles et nationales

Enfin, le président Tebboune a conclu son message par une prière pour la paix et la sécurité en Algérie, tout en rendant hommage aux martyrs de la nation. « Nous demandons à Dieu de préserver notre sécurité et notre paix, et d’accueillir nos martyrs dans Sa grande miséricorde », a-t-il déclaré.

Ce message présidentiel s’inscrit dans une tradition d’adresses solennelles à l’occasion des fêtes religieuses, où le président cherche à rassembler les citoyens autour des valeurs de solidarité, de foi et d’unité nationale. En ce temps de célébration, ses paroles ont aussi porté une dimension politique et humaine, en rappelant le devoir de soutien envers les causes justes dans le monde, en particulier celle du peuple palestinien.