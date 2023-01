Tebboune adresse deux messages à des dirigeants arabes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé deux messages au monarque saoudien, le roi de l’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et à l’émir du Koweït, le Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah.

En effet, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger indique, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message écrit à l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah, s’inscrivant dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays et l’attachement à la poursuite des efforts pour défendre les causes de la nation arabe.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce jour, un message écrit à son frère, l’Emir de l’Etat du Koweït, pays frère, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah, qui s’inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays, l’approfondissement des relations fraternelles unissant les deux pays et peuples frères, et l’attachement à la poursuite des efforts pour défendre les causes de la nation arabe ». Ajoute le même communiqué.

Pour conclure, selon la même source, c’est l’ambassadeur Abdelhamid Abdaoui, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, qui a été reçu lundi à Koweït par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Salem Abdallah Al-Djaber Al-Sabah, qui a remis ce message du Chef de l’Etat.

وجه اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في إطار التواصل الدائم بين القائدين وتعميق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على مواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية. pic.twitter.com/vEPigLDyIT — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 30, 2023

Tebboune adresse un message au roi de l’Arabie Saoudite

De plus, le ministère des Affaires étrangères indique dans un communiqué que le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message écrit à son frère, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, roi du Royaume frère d’Arabie saoudite, qui s’inscrit dans le cadre d’une communication constante entre eux, l’examen des aspects de la coopération bilatérale et la poursuite des efforts pour défendre les causes et les intérêts de la nation arabe.

Enfin, c’est l’ambassadeur Noureddine Khandoudi, qui a délivré ce message, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, au le vice-ministre des Affaires étrangères, l’ingénieur Walid bin Abdul Karim Al-Khuraiji, qui l’a reçu.