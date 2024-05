Tebboune admiratif de l’engagement des étudiants envers l’avenir de l’Algérie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré ce dimanche le pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdellah à Alger. Cet événement a coïncidé avec la journée nationale de l’étudiant, célébrée chaque année le 19 mai. Le pôle a été baptisé en l’honneur du martyr Abdelhafid Ihaddaden.

Le Président Tebboune a écouté un exposé détaillé sur le pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdellah. Ce centre d’excellence s’étend sur une superficie de 87 hectares et abrite cinq écoles supérieures. Parmi elles, l’école supérieure de l’intelligence artificielle a particulièrement retenu l’attention du Président.

Au cours de sa visite, le Président Tebboune s’est entretenu avec les étudiants de l’école supérieure de l’intelligence artificielle. Il a également visité l’école supérieure des mathématiques, échangeant directement avec les étudiants et le personnel académique.

Le Président a prononcé un discours inspirant devant les étudiants du pôle universitaire de Sidi Abdellah. Il a souligné l’importance de la compétence des étudiants et des jeunes dans la maîtrise des technologies pour l’avenir du pays. “L’État doit s’appuyer sur la compétence des étudiants et les capacités des jeunes maîtrisant la technologie”, a-t-il déclaré.

Tebboune encourage les jeunes talents

Le Président Tebboune a salué les jeunes porteurs de projets et maîtrisant les technologies. Il a exprimé son admiration pour leur engagement envers l’avenir de l’Algérie. “Je suis certain que cette énergie juvénile et estudiantine portera l’Algérie aux sommets”, a affirmé le Président.

En conclusion, le Président Tebboune a insisté sur la responsabilité de l’État dans le soutien aux jeunes talents et à l’innovation technologique. Il a encouragé les étudiants à poursuivre leurs efforts et à continuer d’innover pour le développement du pays. Cette inauguration marque un pas important vers un avenir prometteur pour l’Algérie, basé sur la science et la technologie.