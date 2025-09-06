Tebboune accueille le président mozambicain Daniel Chapo

La coopération algéro-mozambicaine s’est renforcée ce samedi avec la visite officielle du président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, accueilli par le président Abdelmadjid Tebboune lors d’une cérémonie protocolaire à la Présidence de la République.

À son arrivée au palais présidentiel, Daniel Chapo a été reçu par le chef de l’État algérien avec les honneurs réservés aux hôtes de marque. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux, avant de passer en revue des formations de l’Armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.

Une photo officielle a ensuite été prise devant les représentants des médias nationaux et internationaux, immortalisant ce moment de rapprochement entre les deux pays.

Des entretiens en tête-à-tête et élargis aux délégations

Tebboune et Daniel Chapo ont d’abord eu un entretien en tête-à-tête, avant de présider des discussions élargies aux deux délégations algérienne et mozambicaine. Cette rencontre a permis d’aborder les perspectives de coopération bilatérale et les moyens de renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre l’Algérie et le Mozambique. Les deux chefs d’État ont discuté des opportunités d’investissement et de commerce, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures.

L’Algérie et le Mozambique partagent une histoire de solidarité et de coopération Sud-Sud. Ce nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales promet de bénéficier aux deux nations. L’accent mis sur des partenariats concrets témoigne d’une volonté mutuelle de croissance et de développement.

🟢 À LIRE AUSSI : Quel est le montant exact des dettes africaines annulées par l’Algérie ?

Hommage aux martyrs et visite historique

Dans le cadre de sa visite, le président Daniel Chapo s’est également recueilli au sanctuaire du Martyr à Alger. Il y a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence en hommage aux martyrs de la Révolution algérienne, un geste hautement symbolique rappelant la solidarité historique entre les peuples africains dans leur lutte pour l’indépendance.

Le président mozambicain a également visité le Musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications détaillées sur les différentes étapes du combat du peuple algérien, depuis les résistances populaires jusqu’à la guerre de libération nationale. Cette visite témoigne du respect du Mozambique pour l’histoire de l’Algérie et renforce les liens entre les deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : IATF 2025 à Alger : les présidents africains saluent le rôle moteur de l’Algérie

Une visite au service de la coopération africaine

La visite du président mozambicain s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre Alger et Maputo. Elle illustre la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat dans le cadre plus large de la coopération africaine, fondée sur la solidarité, l’histoire partagée et l’ambition d’un développement mutuel.

Cette rencontre de haut niveau permettra sans aucun doute de poser les bases d’une collaboration plus étroite et plus fructueuse pour les deux pays. L’avenir de la coopération algéro-mozambicaine semble prometteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport aérien : Tebboune ordonne l’ouverture d’une ligne directe vers ce pays d’Afrique