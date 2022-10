Tebboune accorde une entrevue à l’agence de presse du Qatar

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que le sommet d’Alger représentera un nouveau départ pour activer et renforcer l’action arabe commune, dans un entretien accordé à l’agence de presse du Qatar (QNA).

Il a ajouté que le choix de l’Algérie, le premier novembre, comme date de la tenue du sommet arabe, n’était pas un hasard. Au contraire, il est basé sur le caractère sacré et la grandeur de ce jour en tant que mémoire de la révolution algérienne.

D’après Tebboune, la présence de Son Altesse l’Émir de l’Etat du Qatar au Sommet arabe renforce la cohésion et est un puissant catalyseur de la réunification arabe. Il a apprécié les efforts de Son Altesse l’Émir pour unir les rangs arabes et promouvoir l’intégration et la solidarité arabes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ajouté que la vision équilibrée et l’exclusion du langage des intérêts sont les deux facteurs importants que la diplomatie qatarie a su mettre en œuvre pour trouver des solutions au conflit.

Pour ce qui est de la cause palestinienne, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que l’Algérie considère cette cause comme la plus importante à travers tous les temps. En ajoutant que « nous espérons que le sommet d’Algérie contribuera à remettre la cause palestinienne au centre de l’attention arabe et internationale. »

Qu’a dit Tebboune à propose de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ?

D’un autre coté, le président Abdelmadjid Tebboune, a évoqué la prochaine Coupe du Monde 2022, en affirmant sa confiance dans la capacité du Qatar à éblouir le monde avec l’organisation de cette dernière, soulignant le plein soutien de l’Algérie au Qatar.

« La Coupe du monde au Qatar restera gravée dans l’histoire du football », a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune dans une interview à l’agence de presse du Qatar.

Abdelmadjid Tebboune a également exprimé le soutien permanent et total de l’Algérie à l’Etat du Qatar dans la Coupe du monde et dénonce les campagnes suspectes qui le visent.

Enfin, le président de la République a ajouté : « Le Qatar va surprendre le monde avec le niveau de réglementation stricte dans divers domaines ».