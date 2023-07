Tebboune à Pékin : la Chine soutient l’Algérie pour sa demande d’adhésion aux BRICS

L’Algérie a récemment informé la Chine des mesures qu’elle a prises pour demander son adhésion au groupe BRICS, ainsi que des motivations sous-jacentes à cette démarche. Cette information a été communiquée lors de discussions approfondies entre les dirigeants des deux pays au Palais du Peuple à Pékin, selon une déclaration conjointe sino-algérienne.

L’Algérie a informé son homologue chinois des transformations essentielles que connaît son économie et de son aspiration à suivre les évolutions actuelles de l’économie mondiale. La Chine a salué la volonté positive de l’Algérie de rejoindre ce groupe et soutient ses efforts en vue de réaliser cet objectif.

L’Algérie a exprimé son appréciation envers la Chine pour son soutien à cette démarche et sa détermination à accompagner l’Algérie à toutes les étapes de sa concrétisation. Le côté algérien a également exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien à la candidature de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025.

La Chine félicite l’Algérie suite à son élection au Conseil de sécurité de l’ONU

La Chine a félicité l’Algérie pour son élection en tant que membre non permanent de ce Conseil et les deux parties espèrent renforcer la coopération et la consultation sur les questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité.

Les deux parties ont également salué la tenue du premier sommet sino-arabe à Riyad le 9 décembre 2022 et ont salué ses résultats, en particulier dans le contexte de la situation internationale actuelle.

Elles ont confirmé leur soutien à l’initiative de « travailler ensemble pour construire une communauté arabo-chinoise d’avenir vers une nouvelle ère ».

Les deux parties ont également salué le rôle important du Forum de coopération sino-arabe dans la promotion de la coopération collective entre la Chine et les pays arabes et ont exprimé leur volonté de participer au renforcement et au développement du forum.

La Chine a également félicité l’Algérie pour l’organisation réussie du sommet arabe les 1er et 2 novembre 2022, louant son rôle positif dans la réconciliation arabe, le renforcement de la coopération commune et la confrontation des défis actuels auxquels les pays arabes sont confrontés dans divers domaines.