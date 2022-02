Tebboune à la diaspora : « Toutes les initiatives sont ouvertes »

Durant ses deux derniers déplacements à l’étranger, au Qatar et au Koweït, le président Abdelmadjid Tebboune a enchainé les entretiens avec les chefs d’États, mais aussi avec notre diaspora.

Après avoir rencontré samedi dernier les Algériens résidants au Qatar, le chef de l’État s’est réuni aujourd’hui avec diaspora algérienne au Koweït. Les questions sur la politique et la situation socio-économique du pays ont également été évoquées.

Tebboune veut une économie qui « profite du pétrole »

Lors de sa rencontre qui a eu lieu dans la capitale du Koweït, le président Tebboune a expliqué la stratégie économique de l’Algérie ainsi que la nécessité de l’implication de la diaspora.

« Il faut s’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et de se débarrasser des promesses creuses (…) Nous voulons construire une économie plus réaliste, une économie qui profite du pétrole et non basée sur le pétrole, une économie créatrice de richesses et d’emplois », a-t-il lancé.

« … d’où l’importance de s’orienter vers les jeunes et les start-up qui doivent être la base de l’économie » fondée sur le numérique et l’intelligence (…) Toutes les initiatives sont ouvertes à cet égard, soit pour les jeunes algériens ou la communauté établie à l’étranger et dans tous les domaines », a ajouté le chef de l’État.