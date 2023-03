TEBBOUNE À AL JAZEERA : « l’Espagne a manœuvré dans le secret dans le dossier sahraoui »

ALGÉRIE – Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a accordé hier (mardi 21 mars 2023) une interview à la chaîne qatarienne d’information en continu, Al Jazeera. Dans son entretien avec la journaliste algérienne, Khadija Benguenna, le Chef de l’État a abordé plusieurs sujets brûlants de la politique internationale qui concernent l’Algérie.

Il a notamment évoqué la position de l’Espagne, à travers le gouvernement Sánchez, sur la question du Sahara occidental, le rôle de l’Algérie dans la crise ukrainienne, sa prochaine visite en Russie, ainsi que les relations historiques entre l’Algérie et l’Italie.

Crise Algérie-Espagne : Tebboune fait porter la responsabilité à Pedro Sánchez

L’un des thèmes principaux de l’entrevue du président algérien avec la chaîne qatarienne a été la crise diplomatique entre l’Algérie et l’Espagne qui dure depuis le mois de juin de l’année dernière (2022).

À ce propos, A. Tebboune a souligné que la position de l’Espagne sur la question du Sahara occidental émane de la vision personnelle de Pedro Sánchez et de son gouvernement. Une position que le président algérien a qualifiée de « partiale » se manifestant par des « agissements secrets » qui ne décharge pas le gouvernement espagnol de sa responsabilité.

Le président Tebboune a ensuite ajouté que l’Espagne a oublié qu’elle représente l’ancienne force coloniale qui a dominé le Sahara occidental et, de ce fait, sa responsabilité demeure engagée.

Concernant le volet commercial et énergétique, enjeu principal de la crise, le Chef de l’État algérien a assuré que les échanges commerciaux entre les deux pays se poursuivaient, en particulier entre les opérateurs privés. Quant à l’énergie, A. Tebboune a souligné que l’Italie n’avait pas profité de la crise et garanti que l’Algérie tenait à approvisionner le peuple espagnol en énergie (comprendre en gaz).

Crise en Ukraine : « l’Algérie est apte à assumer le rôle d’intermédiaire »

En ce qui concerne la crise ukrainienne, A. Tebboune a indiqué que, compte tenu de la « crédibilité suffisante » de l’Algérie, notre pays est apte à assumer le rôle d’intermédiaire dans la résolution du conflit qui dure depuis février 2022. Du reste, le président algérien a confirmé que sa visite en Russie est encore à l’ordre du jour. Il a, ainsi, fait savoir qu’il se rendra à Moscou en mai prochain, sur invitation du président russe, Vladimir Poutine.

L’autre sujet évoqué par la journaliste Khadija Benguenna et le président Abdelmadjid Tebboune est les relations algéro-italiennes. À cette question, le président Tebboune a déclaré que les relations entre les deux pays sont « stratégiques, historiques et solides« , ajoutant que ces dernières remontaient à l’époque de la révolution de novembre 1954.

En outre, le Chef de l’État algérien a spécifié que le partenariat algéro-italien sur l’énergie concernait l’électricité, le gaz et l’hydrogène. Il a, ensuite, précisé que l’Algérie comptait le mettre en œuvre en collaboration avec les autres pays européens.

Pour terminer, le président A. Tebboune a réaffirmé la position de l’Algérie à l’égard de la question palestinienne en déclarant que celle-ci représentait « la mère des causes » et qu’elle incarnait « presque » une cause interne pour notre pays.