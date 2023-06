Tebboune félicite l’USM Alger après avoir remporté la Coupe de la CAF

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a écrit sur son compte Twitter : « Félicitations à l’USM Alger pour sa victoire. Félicitations aux enfants de Soustara et à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Merci les champions d’Afrique ».

Cortèges de voitures klaxonnant, youyous fusant des balcons, la Coupe de la CAF a été remportée hier soir par l’USM Alger et a été fêtée dans la liesse générale à travers la capitale juste après le coup de sifflet final de la finale « retour » de l’épreuve, perdue samedi soir face aux Tanzaniens des Young Africans (0-1), au stade du 5 juillet 1962, mais une victoire de l’USMA sur le match aller (2-1), en Tanzanie.

مبروك النصر لاتحاد الجزائر..مبروك لأبناء سوسطارة و لكل الجزائريات و الجزائريين. شكرًا يا أبطال إفريقيا. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 3, 2023

Sacrée champions de la Coupe de la CAF, retour sur une match difficile

L’USM Alger remporte la Coupe de la Confédération africaine de football, samedi soir, au stade olympique du 5 juillet 1962, l’USM Alger a décroché son premier titre continental en dépit de sa défaite face aux Young Africans de Tanzanie (0-1) lors de la finale « retour » de la Coupe de la Confédération africaine de football.

En effet, le match a été tendu et la consécration de l’USM Alger a été longue à se dessiner. L’adversaire s’est déplacé à Alger avec l’intention de remporter le trophée, six jours après sa défaite « at home » lors de la première manche disputée au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam (2-1).

Contre toute attente, les joueurs de l’USMA ont mal entamé la partie, en laissant l’initiative du jeu aux Tanzaniens. Ces derniers étaient bien en place en début de partie et ont réussi à concrétiser leur première occasion de but. Les Young Africans ont affiché des intentions offensives en acculant la défense algéroise, qui a fini par commettre l’irréparable en concédant un penalty dès la 5e minute de jeu.

La deuxième période a été difficile pour les Algériens, qui ont tout tenté pour revenir au score, mais sans succès. Les Tanzaniens ont su gérer leur avantage et ont résisté aux offensives adverses.

Malgré cette défaite, l’USM Alger a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football grâce à sa victoire lors de la première manche à Dar Es-Salaam. Une victoire historique pour le club algérien, qui n’avait jamais remporté de titre continental auparavant.