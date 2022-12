1e Colloque « le droit d’accès du citoyen à la justice constitutionnelle »: Tebboune reçoit les chefs des délégations

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, les chefs des délégations participant au 1er Colloque international sur « le droit d’accès du citoyen à la justice constitutionnelle à la lumière des systèmes comparés ».

De plus, étaient présents à cette audience, Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, Abdelaziz Khellaf, directeur de Cabinet à la Présidence de la République et de Boualem Boualem, conseiller du Président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires.

Tebboune affirme avoir conscience des aspirations du peuple à une véritable justice

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi à Alger, être « pleinement conscient » des aspirations du peuple algérien à une « véritable justice », à « la prospérité et au développement dans une Algérie nouvelle respectée ».

De plus, le Chef de l’Eta, Tebboune a indiqué dans son allocution, lors de l’ouverture des travaux d’un colloque international, organisé au Palais des Nations, dans le cadre de la célébration du 1e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle, qu’a lu son nom par le Conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, en disant qu' »Il y a trois ans, le 19 décembre 2019, j’ai été décoré au sein de cet édifice même de la plus haute distinction, lors de mon investiture officielle en tant que Président élu de la République algérienne démocratique et populaire, une responsabilité que j’assume en toute loyauté pour honorer la confiance de notre digne peuple ».