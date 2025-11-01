71e anniversaire du déclenchement de la Révolution : Tebboune se recueille à la mémoire des martyrs

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a observé ce vendredi une minute de recueillement au Sanctuaire du Martyr, à Alger, à l’occasion de la célébration du 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954.

Lors de cette cérémonie solennelle, le chef de l’État a déposé une gerbe de fleurs devant le monument dédié aux martyrs de la guerre de libération nationale et a lu la Fatiha à la mémoire de leurs âmes. L’hommage s’est déroulé en présence de hauts responsables de l’État et de membres du gouvernement, venus partager ce moment de recueillement et d’élévation nationale.

Message du président à la veille du 71ᵉ anniversaire de la Révolution

À la veille de la commémoration du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a alors adressé un message au peuple algérien, dans lequel il a affirmé que « la fidélité aux sacrifices des aïeux est la boussole qui guide l’Algérie, dans cette phase sensible, vers la consolidation des fondements de l’État national et l’exaltation du patriotisme fédérateur ».

Le chef de l’État a écrit :

« Nous célébrons, avec fierté, les gloires des générations ayant livré, sans trêve, des batailles aux quatre coins de l’Algérie, afin que la fidélité à leurs sacrifices demeure une source de détermination à toute épreuve alimentant une conscience collective associée à notre glorieuse histoire », soulignant que « telle est la boussole qui guide l’Algérie, dans cette phase sensible, vers la consolidation des fondements de l’État national ».

Il a ajouté que cette fidélité constitue également la boussole « vers l’exaltation du patriotisme fédérateur des volontés des nationalistes dévoués et des forces vives, particulièrement les jeunes, pour mettre le pays à l’abri des turbulences que connaît notre espace régional, des conflits intenses en cours dans le monde et des fractures dans les relations internationales, et ce, en misant sur nos propres capacités, avec une performance économique génératrice de richesse, et en nous appuyant sur la conscience et le patriotisme des enfants de l’Algérie, déterminés à bâtir fièrement le présent et l’avenir, sur les pas de nos valeureux martyrs, à la mémoire desquels nous nous recueillons, mus par la volonté des sincères qui œuvrent à l’élévation de la patrie et au service du peuple ».

Poursuivant, le président a rappelé :

« Le 1er novembre, nous commémorons ensemble l’anniversaire du déclenchement, par le peuple algérien, de la glorieuse et éternelle Révolution de libération. Une date historique charnière faisant suite à de longues décennies de résistances populaires et de lutte nationale, marquées par la souffrance et le sang, au cours desquelles le peuple endura les affres d’une colonisation de peuplement, s’opposant à ses convoitises et à son odieuse tyrannie et refusant, par tous les moyens de résistance dont il disposait, la spoliation de sa terre, la profanation de son histoire et la dénaturation de son identité ».

Le 1er Novembre : une mémoire vivante et un héritage collectif

Le 1er Novembre est chaque année un moment important pour tous les Algériens. Cette date rappelle le début d’un long parcours fait de courage, d’engagement et de sacrifices. Elle permet à chacun de se souvenir des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour que le pays retrouve sa liberté.

Dans les familles, dans les écoles ou dans les lieux de mémoire, cette journée est donc l’occasion de rendre hommage aux anciens, de raconter leur histoire et de transmettre leur souvenir aux plus jeunes. Beaucoup de citoyens profitent aussi de cette date pour visiter des monuments, participer à des cérémonies ou simplement se recueillir.

Ainsi, le 1er Novembre est devenu un symbole partagé par toutes les générations. Il rappelle l’importance de préserver la mémoire et d’honorer ceux qui ont marqué l’histoire du pays. C’est une journée de reconnaissance, de respect et de réflexion, où l’on se rappelle d’où l’on vient et ce que d’autres ont accompli avant nous.