TCL triomphe avec 5 prix EISA et redéfinit l’excellence des écrans LED grand format et QD-Mini

TCL, géant mondial de l’électronique grand public et première marque internationale de téléviseurs Mini LED et ultra-larges, a une nouvelle fois marqué l’histoire du secteur en raflant cinq prestigieuses récompenses décernées par l’EISA (Expert Imaging and Sound Association). Considérés comme la plus haute distinction européenne en matière d’innovation audiovisuelle, ces prix confirment la suprématie de TCL dans les catégories Home Theatre Display & Video et Home Theatre Audio.

Avec cette reconnaissance, le groupe TCL démontre sa capacité à repousser constamment les limites de la technologie, en combinant brillance des grands écrans, précision des couleurs et des innovations audio immersives.

🟢 À LIRE AUSSI : TCL Electronics dévoile sa gamme 2025 : l’Algérie nouveau carrefour technologique africain

En tête des récompenses, le TCL 98 pouces C8K s’est vu attribuer le prix “EISA Statement TV 2025-2026”. Ce modèle impressionne par son design révolutionnaire et la qualité saisissante de ses images. Le TCL 85C9K, quant à lui, a remporté le titre de “EISA Home Theater Mini LED TV 2025-2026”, établissant une nouvelle référence en matière d’immersion cinématographique.

En outre, la marque a également été distinguée pour le TCL 75C7K, sacré “EISA Family TV 2025-2026”, qui combine clarté exceptionnelle, intelligence artificielle et fonctionnalités adaptées à toute la famille.

Les gamers ne sont pas en reste puisque le TCL 55C6K décroche le prix “EISA Gaming TV 2025-2026”, un modèle conçu pour offrir une expérience de jeu fluide et réactive en 4K. Enfin, la barre de son Q65H a été élue “EISA Best Buy Soundbar 2025-2026”, grâce à un rendu sonore digne des meilleures salles de cinéma à un prix compétitif.

TCL 98C8K, une nouvelle référence du grand écran

Le 98C8K redéfinit l’expérience grand format. Grâce à son design pratiquement sans bordure, il maximise l’espace d’affichage et renforce l’immersion. Ce téléviseur intègre le panneau WHVA CrystGlow de TCL, offrant un contraste natif de 7 000:1 et un film anti-reflet de 0,5 % qui améliore la clarté d’image.

Avec un angle de vision ultra-large de 40 % et un contrôle précis du halo, ce modèle garantit des images lumineuses et réalistes sous tous les angles. Ainsi, il offre une restitution fidèle de chaque détail, sans compromis sur la luminosité ni le contraste.

Offrez-vous un cinéma à domicile signé TCL avec le TCL 85C9K

Véritable fleuron de la marque, le 85C9K offre une expérience cinématographique unique grâce à son écran Virtually ZeroBorder et à la technologie QD-Mini LED. Ce modèle de la série Precise Dimming exploite jusqu’à 5 184 zones de luminosité distinctes avec une intensité maximale de 6 500 nits, créant des contrastes d’une précision extrême et des transitions d’ombre et de lumière détaillées qui rehaussent le contraste et la profondeur pour tous les types de contenu.

L’immersion ne s’arrête pas à l’image. TCL s’est associé à Bang & Olufsen pour un système audio enveloppant qui confère à ce téléviseur une puissance audiovisuelle hors du commun.

TCL 75C7K, le téléviseur familial par excellence

Pensé pour le divertissement de toute la famille, le 75C7K, membre de la série Precise Dimming de TCL, combine design ultrafin, technologie QD-Mini LED et processeur TSR AiPQ, qui ajuste automatiquement la qualité d’image selon le contenu et les préférences des utilisateurs.

Avec Google TV, chacun profite d’un accès simple à ses contenus favoris et aux commandes connectées de la maison. Les profils enfants, le mode galerie d’art et la certification TÜV contre la lumière bleue renforcent la sécurité et l’attrait pour tous les âges.

Pour une expérience gaming hors du commun, optez pour le TCL 55C6K

Avec un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz en 4K, le TCL 55C6K promet des parties sans saccades et des mouvements fluides. Son système sonore immersif Hi-Fi ONKYO 2.1 transforme chaque session en expérience cinématographique.

Doté des technologies Game Master, AMD FreeSync et SuperWide GameView, il séduit les joueurs à la recherche d’un rendu visuel réactif et d’une immersion totale. Élue “EISA Best Buy Soundbar 2025-2026”, la barre de son Home Theater Q65H embarque la technologie exclusive RAY-DANZ de TCL. Cette innovation crée une scène sonore large et réaliste, pour une expérience audio digne des plus grandes productions hollywoodiennes.

🟢 À LIRE AUSSI : TCL Electronics renforce sa présence en Algérie : nouvelles innovations et 10 boutiques officielles

Déjà disponible sur plusieurs marchés internationaux, cette gamme récompensée illustre la volonté de TCL d’offrir des expériences de divertissement haut de gamme et immersives, accessibles à un large public.

À propos de TCL

Présente dans plus de 160 pays, la marque TCL s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de l’électronique grand public. Ses activités couvrent aussi bien les téléviseurs et systèmes audio que les appareils ménagers, les smartphones, les écrans commerciaux ou encore les lunettes intelligentes. Plus d’informations sont disponibles sur le site : www.tcl.com.